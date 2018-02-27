《台股攻略－馮偉明》ＭＳＣＩ季度調整，台股開高走低

《台股攻略》台股今日開高收低，跌２１﹒２３點或０﹒２％，收１０８１５﹒４７點，成

交金額為新台幣１３５６﹒６８億元。

台股今日早盤大漲，一度突破１０９００點，隨後漲勢收斂，終場因ＭＳＣＩ季度調整，指

數由升轉跌。台積電尾盤由紅翻黑，跌０﹒２％；可成、鴻海及大立光尾盤也收黑０﹒７９％至

２﹒２５％。聯發科今日力守紅盤，收在新台幣３０１元，台塑化在尾市走弱，亦是台股今日收

黑的原因之一。ＭＳＣＩ此次台灣指數成分股有四檔權重調升。受惠第一季記憶體價格小漲以及

ＭＳＣＩ指數季度調整刺激，華邦電升６﹒４２％；同樣調升權重的南亞科尾盤卻遭大單摜壓，

由紅翻黑作收。在車用鏡頭題材帶動下，亞光強攻漲停，聯一光、揚明光、佳凌、光燿科、今國

光、華晶科、新鉅科及玉晶光等也升超過２％。造紙類股方面，台紙跌１﹒２９％；正隆跌

２﹒３１％；華紙跌２﹒０６％。顯卡族群因指標股撼訊遭分盤交易，股價陷入震盪，拖累青雲

遭摜壓到跌停；至於承啟、麗臺及華擎等則仍力拼收紅。

近期台股反彈力道不如美股，主要由於外資未能歸隊。明日（２８日）台股假期休市。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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