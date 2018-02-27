《談國論企－黎偉成》優化引入外資產業結構促轉型升級

《談國論企》中國於２０１７年所吸引的外商投資企業數目及額度，皆有穩定較快同比長的

同時，更重要者為所引入的外資產業結構、所投的區域布局持續優化，很主要受惠於外商投資環

境持續優化取得日益良好的預期成效。中國經濟穩中求進的成長，市場有龐大發展空間和能量，

相信今後會吸引越來越多的優質、高技術的外資企業的投資。



＊高技術製造業服務業成引資重點增長快＊



來自中國商務部外資司的數據，全國新設立的外商投資企業於２０１７年有長足的發展：（

甲）所涉的數目於２０１７年１－１２月份累計達到３﹒５６５２萬家，同比增長２７﹒８％

，相對於２０１６年的２﹒７９萬家所增的５％多增２２﹒８個百分點，其中１２月份達

４８３７家和同比長３６﹒５％，可見年底的長速度有所加快，意味外資企業對中國經濟和投資

前景感到信心；同樣良性發展的情況，仍可見之於（乙）實際使用外資於２０１７年全年為

８７７６億元（人民幣．下同），增長７﹒９％，比２０１６年８１３２﹒２億元的４﹒１％升

幅多３﹒８個百分點，但１２月份所涉金額７３９﹒４億元同比則滅少９﹒２％，比２０１６年

同期８１４﹒２億元仍５﹒７％的情況為差，這會是期內赴華投資的外資企業以中小企為主的影

響，相信大企業得待年初始強化投資。

再從中國商務部外資司所披露的資料，可見外商在華直接投資ＦＤＩ有多項重點，最惹人注

目者莫如（一）外資產業中的高技術產業同比增長６１﹒７％，速相當迅猛，遂使於整體ＦＤＩ

所佔比重２８﹒６％，比２０１６年的１９﹒１％高９﹒５個百分點，結構有十分重大變化之情

可體現於（Ｉ）高技術製造業於２０１７年實際使用外資額度６６５﹒９億元同比增長

１１﹒３％，比整體ＦＤＩ所的７﹒９％多３﹒４個百分點，其中電子及通信設備製造業的外來

投資長７﹒９％、計算機及辦公設備製造業的升幅更高達７１﹒１％和醫療儀器設備及儀器儀表

製造業２８％。

和（ＩＩ）高技術服務業實際使用外資的額度，更達到１８４６﹒５億元，和飆升

９３﹒２％，其中信息服務增１６２％、科技成果轉化服務上升４１％、環境監測及治理服務提

高１３３﹒３％。

至於（二）外資於各個主要區域的投資布局，亦隨政策的高度主導性的政策引導底下，有明

顯的優化，特別是（１）１１個自貿試驗區Ｆｒｅｅ Ｔｒａｄｅ Ｚｏｎｅ對ＦＤＩ，有十分

明顯的吸引力，並可見之於新設外商投資企業於２０１７年達６８４１家，其中以備案方式新設

企業佔比高達９９﹒２％；實際使用外資１０３９億元人民幣，增長１８﹒１％，高於全國幅

１０個百分點。

自貿試驗區是中國政府讓在主權國家或地區關境以外劃出特定的區域，准許外國商品豁免關

稅自由進出，並於２０１１年確立青島、天津、上海和深圳等建立自貿區的規劃與設想，而上海

於２０１３年９月２９日掛牌成立和成為中國第一個自貿試驗區，到２０１５年４月２１日廣東

、天津、福建相繼揭牌，而遼寧、浙江、河南、湖忠、重慶、四川、陝西等自貿區，亦於

２０１７年４月２１日，由開始至今約逾４年，能夠有如斯理想的吸引外來投資力量，商務部形

容此為「改革開放試驗田作用進一步顯現」。



＊外企創造一半對外貿易佔五分一稅收貢獻大＊



同樣重要為（２）西部區新設立外商投資企業同比增長４３﹒２％，商務部認為此屬「市場

主體活動進一步激發」；和（３）中部地區實際使用外資５６１﹒３億元，同比增長２２﹒５％

，增速領跑全國。

對於ＦＤＩ之加大增長力度，商務部稱乃受惠於（三）外商投資環境持續優化所致，表示此

乃「黨中央、國務院高度重視，作出一系列重大部署，彰顯中國堅持對外開放、積極利用外資的

堅強決心」，和羅列出多個主要措施：國務院先後印發兩份重要文件，推出４２條措施，而各部

門和各地方加大工作力度，出台配套政策細則，確保放寬准入、財稅支持、權益保護等具體措施

落實到位，營造優良的營商環境，優化招商引資方式，提升服務質量和水平，有效提振外國投資

者信心。

商務院還總結ＦＤＩ於過去五年的發展和表現，特別指出（Ａ）２０１７年利資規模創歷史

新高，與２０１２年相比，高技術產業吸收外資佔比提高了１４﹒５個百分點；（Ｂ）外資企業

佔全國不足３％的數量，創造了（ａ）近一半的對外貿易、（ｂ）１╱４的規模以上工業企業利

潤、（ｃ）１╱５的稅收收入，故商務部形容外商企業「為促進國內實體經濟發展、推進供給側

結構性改革發揮了重大作用」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

