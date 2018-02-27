《異動股》和電未計出售事項溢利跌兩成兼無特息，競價大跌１３％

《經濟通通訊社２７日專訊》和記電訊香港（００２１５）績後競價大跌１３﹒１７％，報

２﹒９元；成交約６７９萬股，涉資１９６９萬元。瑞信予「中性」評級，目標價２﹒９５元不

變。大摩將評級由增持調低至持平，目標價由３﹒６元微減至３﹒４元。

和記電訊香港昨日收市後公布，截至２０１７年１２月３１日止年度業績。期內溢利按年升

５﹒９９倍至４７﹒６６億元，每股盈利９８﹒９仙，末期股息４﹒５５仙，而之前一年為

６﹒９仙，按年跌３４％。

期內，去年「未計出售附屬公司及其他」的溢利為５﹒４３億元，此溢利只包括固網業務於

２０１７年九個月的３﹒２１億元貢獻，按年下跌２０％。撇除一次性項目，去年全年每股盈利

為１１﹒２７仙，２０１６年為１４﹒１５仙。

另外，和電香港２０１７年的流動通訊收益為６７﹒５２億元，按年減少１９％。逾９４％

的跌幅源自硬件收益因市場對新智能手機需求減弱而下降。硬件收益下跌３４％，由２０１６年

的４３﹒８６億元減少至２０１７年的２８﹒９９億元。期內由於本地數據組合市場競爭激烈，

去年的綜合後繳淨ＡＲＰＵ按年下跌４％至１９７元。

執行董事兼行政總裁胡超文於全年業績記者表示，由於集團暫時未決定如何使用一次性收益

，因此去年的派息政策維持經常性稅後淨利潤的７５％，末期息派４﹒５５仙，按年跌３４％。

胡超文指，對於一次性收益，董事會於現階段不決定派特別息，今年將會繼續審視如何運用資金

為股東會帶來價值。（ｆｆ）

