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即市新聞

27/02/2018 09:24

《異動股》和電未計出售事項溢利跌兩成兼無特息，競價大跌１３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》和記電訊香港（００２１５）績後競價大跌１３﹒１７％，報
２﹒９元；成交約６７９萬股，涉資１９６９萬元。瑞信予「中性」評級，目標價２﹒９５元不
變。大摩將評級由增持調低至持平，目標價由３﹒６元微減至３﹒４元。
　　和記電訊香港昨日收市後公布，截至２０１７年１２月３１日止年度業績。期內溢利按年升
５﹒９９倍至４７﹒６６億元，每股盈利９８﹒９仙，末期股息４﹒５５仙，而之前一年為
６﹒９仙，按年跌３４％。
　　期內，去年「未計出售附屬公司及其他」的溢利為５﹒４３億元，此溢利只包括固網業務於
２０１７年九個月的３﹒２１億元貢獻，按年下跌２０％。撇除一次性項目，去年全年每股盈利
為１１﹒２７仙，２０１６年為１４﹒１５仙。
　　另外，和電香港２０１７年的流動通訊收益為６７﹒５２億元，按年減少１９％。逾９４％
的跌幅源自硬件收益因市場對新智能手機需求減弱而下降。硬件收益下跌３４％，由２０１６年
的４３﹒８６億元減少至２０１７年的２８﹒９９億元。期內由於本地數據組合市場競爭激烈，
去年的綜合後繳淨ＡＲＰＵ按年下跌４％至１９７元。
　　執行董事兼行政總裁胡超文於全年業績記者表示，由於集團暫時未決定如何使用一次性收益
，因此去年的派息政策維持經常性稅後淨利潤的７５％，末期息派４﹒５５仙，按年跌３４％。
胡超文指，對於一次性收益，董事會於現階段不決定派特別息，今年將會繼續審視如何運用資金
為股東會帶來價值。（ｆｆ）

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