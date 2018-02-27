《午市前瞻》港股反彈力料減弱，短期３１８００至３２０００遇阻

《經濟通通訊社２７日專訊》美股道指隔晚（２６日）升近４００點，受惠於美國債息進一

步回落。港股ＡＤＲ及夜晚均造好，是日為期指結算日，恆指今早高開２９２點或０﹒９３％，

報３１７９０，最高見３１７９８，在友邦（０１２９９）績後彈高，加上蘋果概念股受消息帶

動。但港交所（００３８８）及匯控（００００５）等重磅股偏軟，及Ａ股跌勢加大，港股曾一

度倒跌１０２點，低見３１３９５。最終午收報３１５４４，上升４５點或０﹒１５％。主板成

交７００﹒８４億元。

國指跌７４點或０﹒５８％，報１２７５９點。滬指跌３０點或０﹒９１％，報３２９９點

。



＊友邦績後跑出冠藍籌，傳推新手機蘋果股炒起＊



友邦今早公布業績，全年新業務價值增長２７﹒７％，稍高於市場預期的２７﹒３％。而股

東應佔溢利為６１﹒２０億美元，增長４７％。該股今早最多曾上升５﹒２２％高見６６﹒５元

，午收升４﹒７５％報６６﹒２元，暫為最大升幅藍籌股。

其餘將於日內放榜的大價股普遍偏軟，新地（０００１６）下跌０﹒１５％，報１３０﹒４

元；新世界（０００１７）上升０﹒３３％，報１２元；渣打（０２８８８）下跌０﹒５％，報

９０﹒３５元。

傳蘋果秋季發布三款新手機，並包括歷來最大的ｉＰｈｏｎｅ，刺激蘋果概念股彈起。瑞聲

科技（０２０１８）上升１﹒２２％，報１５７﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）上升

２﹒０６％，報１３３﹒８元。



＊銀娛澳博放榜前夕造好，港交所績前跌近１％＊



濠賭股普遍造好，明日（２８日）放榜的銀娛（０００２７）及澳博（００８８０）分別升

１﹒２４％及２﹒４７％，報６９﹒５元及７﹒４８元。永利澳門（０１１２８）上升

０﹒９３％，報２７﹒２５元；美高梅（０２２８２）上升０﹒６６％，報２２﹒９５元；金沙

（０１９２８）下跌０﹒２２％，報４４﹒７５元。

內房股續軟，碧桂園（０２００７）下跌３﹒２４％，報１４﹒３４元，暫為最大跌幅藍籌

股；融創中國（０１９１８）下跌３﹒９２％，報２９﹒４５元；中國恆大（０３３３３）下跌

１﹒６７％，報２３﹒６元。

和記電訊（００２１５）未計出售事項溢利跌兩成，兼無派特別息，加上被大摩調低評級至

「持平」及微降目價，急挫１４﹒６７％，報２﹒８５元。

重磅股方面，騰訊（００７００）下跌０﹒１３％，報４５２﹒４元；港交所下跌０﹒７４

％，報２９３﹒６元；匯控下跌０﹒８８％，報７８﹒８５元。



＊蘇沛豐：粵豐環保現價買入，目標價５﹒２元＊



招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，港股向下機會較大，認為需要回調整固後

，中線才會再向上。港股自高位回落了４０００多點，之後反彈至今日暫時最高位約

３１７９８點，已經反彈了黃金比率約０﹒６１８倍，因此預計後市反彈力會減弱。

他又指，現時市場觀望今晚美聯儲新主席的言論，對未來息口有何啟示。又認為港股此輪反

彈，已經反映了一部分企業業績好的預期，因此港股向上動力不大，短期於３１８００點至

３２０００點見阻力，而百天線３００００點左右見支持。

下個月２１日放榜的騰訊，他建議投資者可以待其回至４３５元左右才買入，而近期可以留

意一下國策環保股，當中粵豐環保（０１３８１）具備環保及大灣區概念，建議現價可以追入，

目標５﹒２元。（ｆｆ、ａｌ）

