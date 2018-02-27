《午市前瞻》港股反彈力料減弱，短期３１８００至３２０００遇阻

《經濟通通訊社２７日專訊》美股道指隔晚（２６日）升近４００點，受惠於美國債息進一
步回落。港股ＡＤＲ及夜晚均造好，是日為期指結算日，恆指今早高開２９２點或０﹒９３％，
報３１７９０，最高見３１７９８，在友邦（０１２９９）績後彈高，加上蘋果概念股受消息帶
動。但港交所（００３８８）及匯控（００００５）等重磅股偏軟，及Ａ股跌勢加大，港股曾一
度倒跌１０２點，低見３１３９５。最終午收報３１５４４，上升４５點或０﹒１５％。主板成
交７００﹒８４億元。
國指跌７４點或０﹒５８％，報１２７５９點。滬指跌３０點或０﹒９１％，報３２９９點
。
＊友邦績後跑出冠藍籌，傳推新手機蘋果股炒起＊
友邦今早公布業績，全年新業務價值增長２７﹒７％，稍高於市場預期的２７﹒３％。而股
東應佔溢利為６１﹒２０億美元，增長４７％。該股今早最多曾上升５﹒２２％高見６６﹒５元
，午收升４﹒７５％報６６﹒２元，暫為最大升幅藍籌股。
其餘將於日內放榜的大價股普遍偏軟，新地（０００１６）下跌０﹒１５％，報１３０﹒４
元；新世界（０００１７）上升０﹒３３％，報１２元；渣打（０２８８８）下跌０﹒５％，報
９０﹒３５元。
傳蘋果秋季發布三款新手機，並包括歷來最大的ｉＰｈｏｎｅ，刺激蘋果概念股彈起。瑞聲
科技（０２０１８）上升１﹒２２％，報１５７﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）上升
２﹒０６％，報１３３﹒８元。
＊銀娛澳博放榜前夕造好，港交所績前跌近１％＊
濠賭股普遍造好，明日（２８日）放榜的銀娛（０００２７）及澳博（００８８０）分別升
１﹒２４％及２﹒４７％，報６９﹒５元及７﹒４８元。永利澳門（０１１２８）上升
０﹒９３％，報２７﹒２５元；美高梅（０２２８２）上升０﹒６６％，報２２﹒９５元；金沙
（０１９２８）下跌０﹒２２％，報４４﹒７５元。
內房股續軟，碧桂園（０２００７）下跌３﹒２４％，報１４﹒３４元，暫為最大跌幅藍籌
股；融創中國（０１９１８）下跌３﹒９２％，報２９﹒４５元；中國恆大（０３３３３）下跌
１﹒６７％，報２３﹒６元。
和記電訊（００２１５）未計出售事項溢利跌兩成，兼無派特別息，加上被大摩調低評級至
「持平」及微降目價，急挫１４﹒６７％，報２﹒８５元。
重磅股方面，騰訊（００７００）下跌０﹒１３％，報４５２﹒４元；港交所下跌０﹒７４
％，報２９３﹒６元；匯控下跌０﹒８８％，報７８﹒８５元。
＊蘇沛豐：粵豐環保現價買入，目標價５﹒２元＊
招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，港股向下機會較大，認為需要回調整固後
，中線才會再向上。港股自高位回落了４０００多點，之後反彈至今日暫時最高位約
３１７９８點，已經反彈了黃金比率約０﹒６１８倍，因此預計後市反彈力會減弱。
他又指，現時市場觀望今晚美聯儲新主席的言論，對未來息口有何啟示。又認為港股此輪反
彈，已經反映了一部分企業業績好的預期，因此港股向上動力不大，短期於３１８００點至
３２０００點見阻力，而百天線３００００點左右見支持。
下個月２１日放榜的騰訊，他建議投資者可以待其回至４３５元左右才買入，而近期可以留
意一下國策環保股，當中粵豐環保（０１３８１）具備環保及大灣區概念，建議現價可以追入，
目標５﹒２元。（ｆｆ、ａｌ）