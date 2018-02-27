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即市新聞

27/02/2018 12:45

《午市前瞻》港股反彈力料減弱，短期３１８００至３２０００遇阻

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美股道指隔晚（２６日）升近４００點，受惠於美國債息進一
步回落。港股ＡＤＲ及夜晚均造好，是日為期指結算日，恆指今早高開２９２點或０﹒９３％，
報３１７９０，最高見３１７９８，在友邦（０１２９９）績後彈高，加上蘋果概念股受消息帶
動。但港交所（００３８８）及匯控（００００５）等重磅股偏軟，及Ａ股跌勢加大，港股曾一
度倒跌１０２點，低見３１３９５。最終午收報３１５４４，上升４５點或０﹒１５％。主板成
交７００﹒８４億元。
　　國指跌７４點或０﹒５８％，報１２７５９點。滬指跌３０點或０﹒９１％，報３２９９點


＊友邦績後跑出冠藍籌，傳推新手機蘋果股炒起＊

　　友邦今早公布業績，全年新業務價值增長２７﹒７％，稍高於市場預期的２７﹒３％。而股
東應佔溢利為６１﹒２０億美元，增長４７％。該股今早最多曾上升５﹒２２％高見６６﹒５元
，午收升４﹒７５％報６６﹒２元，暫為最大升幅藍籌股。
　　其餘將於日內放榜的大價股普遍偏軟，新地（０００１６）下跌０﹒１５％，報１３０﹒４
元；新世界（０００１７）上升０﹒３３％，報１２元；渣打（０２８８８）下跌０﹒５％，報
９０﹒３５元。
　　傳蘋果秋季發布三款新手機，並包括歷來最大的ｉＰｈｏｎｅ，刺激蘋果概念股彈起。瑞聲
科技（０２０１８）上升１﹒２２％，報１５７﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）上升
２﹒０６％，報１３３﹒８元。

＊銀娛澳博放榜前夕造好，港交所績前跌近１％＊

　　濠賭股普遍造好，明日（２８日）放榜的銀娛（０００２７）及澳博（００８８０）分別升
１﹒２４％及２﹒４７％，報６９﹒５元及７﹒４８元。永利澳門（０１１２８）上升
０﹒９３％，報２７﹒２５元；美高梅（０２２８２）上升０﹒６６％，報２２﹒９５元；金沙
（０１９２８）下跌０﹒２２％，報４４﹒７５元。
　　內房股續軟，碧桂園（０２００７）下跌３﹒２４％，報１４﹒３４元，暫為最大跌幅藍籌
股；融創中國（０１９１８）下跌３﹒９２％，報２９﹒４５元；中國恆大（０３３３３）下跌
１﹒６７％，報２３﹒６元。
　　和記電訊（００２１５）未計出售事項溢利跌兩成，兼無派特別息，加上被大摩調低評級至
「持平」及微降目價，急挫１４﹒６７％，報２﹒８５元。
　　重磅股方面，騰訊（００７００）下跌０﹒１３％，報４５２﹒４元；港交所下跌０﹒７４
％，報２９３﹒６元；匯控下跌０﹒８８％，報７８﹒８５元。

＊蘇沛豐：粵豐環保現價買入，目標價５﹒２元＊

　　招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，港股向下機會較大，認為需要回調整固後
，中線才會再向上。港股自高位回落了４０００多點，之後反彈至今日暫時最高位約
３１７９８點，已經反彈了黃金比率約０﹒６１８倍，因此預計後市反彈力會減弱。
　　他又指，現時市場觀望今晚美聯儲新主席的言論，對未來息口有何啟示。又認為港股此輪反
彈，已經反映了一部分企業業績好的預期，因此港股向上動力不大，短期於３１８００點至
３２０００點見阻力，而百天線３００００點左右見支持。
　　下個月２１日放榜的騰訊，他建議投資者可以待其回至４３５元左右才買入，而近期可以留
意一下國策環保股，當中粵豐環保（０１３８１）具備環保及大灣區概念，建議現價可以追入，
目標５﹒２元。（ｆｆ、ａｌ）

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