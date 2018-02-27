《美元走勢－羅明立》市場焦點鮑威爾講話，大方向仍伺高空美元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒１０ １０６﹒７８ １０６﹒８５

歐元╱美元 １﹒２３４３ １﹒２３１４ １﹒２３２８

英鎊╱美元 １﹒３９７５ １﹒３９５２ １﹒３９７０

美元╱瑞郎 ０﹒９３８７ ０﹒９３６２ ０﹒９３６８

美元╱港元 ７﹒８２５６ ７﹒８２１７ ７﹒８２５６

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《美元走勢》星期一（２６日）美國公布新屋銷售意外跌７﹒８％，不過，聯儲局官員指貨

幣政策正常化不代表需要短期內大幅加息，市場對加息預期繼續降溫，１０年期美國債息維持於

２﹒９％以下，而道指則漲近４００點。近期美股美匯走勢剛好相反，昨日美股造好，美匯自然

承壓。投資者對未來加息次數及對經濟的影響存在分歧，今晚（２７日）聯儲局新任主席鮑威爾

的講話將是市場焦點所在。由於美股過去三日累積升幅不少，２６０００點附近亦有較大的阻力

，相信就算主席的言論未如預期般偏「鷹」，美股亦有調整壓力，而美元或因此而受惠，繼續反

覆震盪行情，但大方向仍然可高位部署造空美元。

歐元１﹒２２附近為重要支持位，初步支持在１﹒２３００附近，１﹒２３７０則為短線阻

力，破則可上望１﹒２４００╱３０，今日即市可博美元反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒９０ １０５﹒６０ １０７﹒３５

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２３４５ １﹒２２５０ １﹒２３７５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７８７０ ０﹒７７５０ ０﹒７９０５

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

