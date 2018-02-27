渣打集團去年除稅前法定溢利升４﹒９倍，派息１１美仙　

《經濟通通訊社２７日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至今年１２月底止全年業績，

除稅前法定溢利為２４﹒１５億元（美元．下同），按年增加４﹒９倍，純利１２﹒１９億元。

去年同期虧損２﹒４７億元。

集團期內每股基本盈利４７﹒２仙，升１２﹒９倍，每股法定盈利２３﹒５仙。董事會建議

恢復派息，全年股息１１仙。（ｃｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

