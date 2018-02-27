《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）公布去年截至１２月底止的全年業績
，純利３０﹒８７億元（人民幣．下同），按年增長２９﹒４％。期內收入１６６﹒９億元，上
升２５％。
另外，毛利錄得８２﹒４億元，按年增長２７﹒５％。而集團亦計劃派末期息４１仙連特別
息１６仙，每股５７港仙，去年同期為４２仙，全年共派息９８仙，按年大升２９％。
此外，去年毛利率為４９﹒４％，升１個百分點，不過，平均存貨周轉日數升１４日至７５
日。（ｅｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/02/2018 12:13
《神州民企》安踏全年多賺近三成３１億元，連特息共派增至５７仙
《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）公布去年截至１２月底止的全年業績
，純利３０﹒８７億元（人民幣．下同），按年增長２９﹒４％。期內收入１６６﹒９億元，上
升２５％。
另外，毛利錄得８２﹒４億元，按年增長２７﹒５％。而集團亦計劃派末期息４１仙連特別
息１６仙，每股５７港仙，去年同期為４２仙，全年共派息９８仙，按年大升２９％。
此外，去年毛利率為４９﹒４％，升１個百分點，不過，平均存貨周轉日數升１４日至７５
日。（ｅｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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