《神州民企》安踏全年多賺近三成３１億元，連特息共派增至５７仙

《經濟通通訊社２７日專訊》安踏體育（０２０２０）公布去年截至１２月底止的全年業績

，純利３０﹒８７億元（人民幣．下同），按年增長２９﹒４％。期內收入１６６﹒９億元，上

升２５％。

另外，毛利錄得８２﹒４億元，按年增長２７﹒５％。而集團亦計劃派末期息４１仙連特別

息１６仙，每股５７港仙，去年同期為４２仙，全年共派息９８仙，按年大升２９％。

此外，去年毛利率為４９﹒４％，升１個百分點，不過，平均存貨周轉日數升１４日至７５

日。（ｅｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

