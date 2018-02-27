【預算前瞻】盈餘料１４００億元三成用於紓困，向部分學生派二千

《經濟通通訊社２７日專訊》新一份《財政預算案》將於明日公布，預料本年度財政盈餘約

１４００億元。消息透露，盈餘當中三成會用作紓困措施，包括差餉寬免、擴闊薪俸稅稅階等，

並會向貧困學生每人派發２０００元，不傾向全民派錢。



＊料向３０萬名學生每人派２０００元＊



綜合市場消息，政府不計劃向全民派錢，但會向貧困學生一次過派發２０００元。無論是幼

稚園、小學、中學至大學生，只要通過入息審查，經學生資助處入息審查領取學費減免或各類津

貼，均有資格受惠，預料涉及３０萬名學生，動用的公帑逾６億元。但由於要在立法會通過需時

，預料在２０１８╱１９學年才會發放。



＊綜援繼續出雙糧，子女免稅額或提高＊



紓困措施方面，據悉綜援、傷殘津貼、長者生活津貼等仍會繼續派發「雙糧」，但公屋租戶

則不會獲得一個月的租金寬免。

稅務方面，差餉寬免及退稅上限料會提升。利得稅及薪俸稅標準稅率未有打算寬減，但子女

及父母免稅額或會提高，而薪稅退稅會維持，上限或由２萬元增加至３萬元。



＊小學料逐步落實一校一社工，公院病床將增加＊



據了解，政府亦會在教育、醫療及創新科技等方面進行投資。教育方面，政府或優化加大現

時「學生輔導服務津貼」，讓小學逐步落實「一校一社工」，料額外開支約１億元。

上一份《預算案》在創科發展的投資高達１００億元，消息指新一份《預算案》在有關方面

的投資會大幅加碼。

醫療方面，財政司司長陳茂波在周日（２５日）發表的網誌中已提到，在政府財政充裕時，

應該更積極籌劃如何強化醫療系統的配套設施。據悉政府會將大批資金投放於醫療系統，包括加

快公立醫院重建，以及增加公院病床數目。當局亦會加強流感疫苗接種措施，或會擴大受助年齡

層，而自願醫保的扣稅安排亦預料會出爐。（ｃｈ）

