《再戰明天》內地公布ＰＭＩ，本港公布財政預算案，港交所派業績

《經濟通通訊社２７日專訊》明日，台股休市。日本公布１月工業生產及零售銷售，內地公

布２月製造業採購經理人指數。



＊新西蘭央行副總裁演講＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：４５ａｍ，新西蘭央行副總裁Ｇｅｏｆｆ

Ｂａｓｃａｎｄ發表演講。１：００ａｍ，瑞典央行副總裁沃爾森將討論瑞典央行的任務，並就

瑞典和國際經濟形勢發表看法。

明晨５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。



＊新加坡金管局主辦金融會議＊



明早１１：００ａｍ，在新加坡，巴塞爾銀行監管委員會、金融穩定學院（ＦＳＯ）和東亞

及太平洋地區中央銀行行長會議組織（ＥＭＥＡＰ）銀行監管工作組（ＷＧＢＳ）共同舉辦第

１３屆亞太高級別會議，本次會議由新加坡金管局主辦，歐洲央行高管Ｉｇｎａｚｉｏ

Ａｎｇｅｌｏｎｉ參會。

１０：００ａｍ，中國國台辦舉行例行新聞發布會。同時，中國國新辦舉行發布會，請最高

人民法院副院長陶凱元介紹《關於加強知識產權審判領域改革創新若干問題的意見》有關情況，

並答記者問。

１０：００ａｍ，泰國央行公布２月１４日貨幣政策會議記錄。

明日舉行第２４屆東盟經濟部長非正式會議和第１６屆ＡＥＭＥＵ貿易專員協商會議（至３

月２日）。



＊台股休市，日本公布１月工業生產及零售銷售＊



明日，台灣股市因假期休市

在數據方面，７：５０ａｍ，日本公布１月工業生產，月率料由２﹒９％升上４％；年率料

由４﹒４％升上５﹒３％。日本１月零售銷售月率，料由０﹒９％放緩至０﹒６％；年率料由

３﹒６％降至２﹒４％。



＊內地公布２月製造業採購經理人指數＊



明早９：００ａｍ，中國公布２月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），料由５１﹒３降至

５１﹒２；非製造業採購經理人指數料由５５﹒３降至５５。１０：００ａｍ，新加坡公布１月

貨幣供應Ｍ１。

１：００ｐｍ，日本公布１月新屋動工；年率跌幅料由２﹒１％擴闊至４﹒７％。

３：４５ｐｍ，法國公布第四季國內生產總值，季率料由０﹒５％升上０﹒６％；年率料由

２﹒３％升上２﹒４％。法國２月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒１％升上０﹒３％；年率

料由１﹒３％升上１﹒４％。



＊本港公布財政預算案，港交所派業績＊



在本港，明日，財政司司長發表２０１８╱１９年度財政預算案。同時，本港公布２０１７

年第四季及全年ＧＤＰ、１月份Ｍ－３貨幣供應，和１月底止外匯基金總資產。

明日公布業績的公司有：港交所（００３８８）、希慎興業（０００１４）、鷹君

（０００４１）、思捷環球（００３３０）、時代地產（０１２３３）、生力啤（００２３６）

、越秀地產（００１２３）、理文化工（００７４６）、理文造紙（０２３１４）、新高教集團

（０２００１）、ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）、超大現代（００６８２）、卓能

（集團）（００１３１）、國浩集團（０００５３）、鐵建裝備（０１７８６）、銀河娛樂

（０００２７）、澳博（００８８０）、太平洋航運（０２３４３）和信和置業（０００８３）

。

明日開股東會的公司有：國銀金融租賃（０１６０６）、朗詩綠色地產（００１０６）、彩

生活（０１７７８）、優庫資源（０２１１２）。盛京銀行（０２０６６）和花樣年

（０１７７７）。（ｈｏ）

