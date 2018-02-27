《小傳日記》魚缸調頭碌落山，友邦績佳亦難撐！

《小傳日記》花旗國帶來好消息，噚晚（２６日）道指繼續反彈３９９點或１﹒６巴仙收

２５７０９點，再加上大隻佬ＡＩＡ（０１２９９）開市前已放榜，成績夠晒省鏡，舊年新業務

價值再次有驚喜，今朝（２７日）開市競價跑前逾３巴仙，香江魚缸成功喺期指結算日，高開

２９２點至３１７９０。點知，有頭威無尾陣，缸友見到Ａ場跳水逾１巴仙，香江成班中字輩都

跪低晒，祖國內房，祖國錢莊、內險都打敗仗，嚇到好友挽屐走，就連股王ＱＱ（００７００）

都要瞓低１﹒５巴仙收４４６銀。全日一度唔見３５７點至３１１４１，收市就跌少咗ＤＤ，挫

２２９點報３１２６８，險守廿天線（約３１２５３）；國指傷得勁Ｄ，插低１８７點報

１２６４６，全日成交增加逾１１巴仙至１３７６億銀添。

捱打嘅魚毛建行（００９３９）、中行（０３９８８）、平保（０２３１８）等都大約跌１

至２巴仙，生發發（００３８８）聽日（２８日）派成績前亦跌約２巴仙收２８９﹒８銀。



＊派特息落空和電好陰功，減辣機會微預算難驚喜＊



咩叫「希望愈大，失望愈大」？和電（００２１５）就係好好嘅例子。正當缸友都憧憬和電

可能會派特別息，於是喺今個月積極入貨，一心諗住財息兼收。點知，噚日收市後放榜，去年多

賺約６倍至近４８億銀，但如果唔計出售附屬嘅收益，溢利原來就大跌兩成，結果唔單止無派特

息，仲連末期息都縮咗水，只得４﹒５５仙咋。有貨缸友跌到一地眼鏡碎，大摩都出手降級至持

平，目標價微減至３﹒４銀。成績咁令人失望，和電今朝競價已經急瀉１３巴仙，全日都翻唔到

身，收市仍然大挫近１５巴仙收２﹒８５銀，傷。

聽日財爺陳茂波將公布新一份財政預算案，財爺早已放風話減印花稅機會唔高，而美銀美林

就預計樓市政策亦無咩驚喜。成班本地磚頭佬今日都無咩變動，當中派咗成績表嘅新世界

（０００１７）中期純利增１﹒６倍，核心盈利就跌１６巴仙至４２億銀，野村就認為勝預期，

不過新世界就無反應，隨市跌近１巴仙收１１﹒８８銀；至於收市後派成績嘅新地

（０００１６）就回吐近１巴仙收１２９﹒８銀。



＊成績表省鏡ＡＩＡ靚靚，渣打企得穩安踏腳震震＊



繼大象（００００５）上個禮拜打響頭炮派成績表後，今個禮拜由ＡＩＡ開齋，雖然呢隻藍

戰士喺放榜前有幾間大行都唔算太睇好，畀嘅「他屐」較現價低，但佢嘅業績從來冇令「孖屐」

失望，喺今朝仲有唔少缸友瞓緊覺個陣，約六點鐘已經派成績表，截至舊年１１月止全年度，多

賺４７巴仙，新業務價值就升咗近２８巴仙，升幅高過預期嘅逾２７巴仙。業績咁省鏡，ＡＩＡ

喺朝早競價時段已經升咗３巴仙，魚缸開市後仲愈升愈有，最多彈起超過半成，埋單計就升咗近

４巴仙，報６５﹒５５銀。

渣打（０２８８８）就喺今日食Ｌｕｎｃｈ時放榜，基本稅前溢利多咗１﹒８倍，每股派息

１１美仙。不過，由於渣打早排已經話會恢復派息，所以都一早反映咗唔少利好因素，今日就只

係稍為彈起唔夠１巴仙，報９１﹒４銀。

神州波鞋一哥安踏（０２０２０）同樣喺中午放榜，全年多賺近三成，仲話要豪爽派特別息

，計埋末期息每股派５７仙。但係安踏近排都已經炒高咗唔少，今朝喺最新山頂位４１﹒７銀插

旗後，有唔少缸友趁業績好消息出貨，若果由山頂位至今日低位３５﹒１銀計，急插咗近

１６巴仙，全日埋單就跣低近３巴仙，報３９﹒３５銀。



＊唉瘋有消息手機佬招積，鴻騰大反擊通達亦出色＊



蘋果教主喬布斯雖然早前講過話唔會出大嘅「唉瘋」，但事實證明個ＭＯＮ唔大就唔會有缸

友吼，嚟緊今年第三季，「孖屐」仲收到風話，蘋果諗住推出「升呢」板嘅「唉瘋」，

ＭＯＮ嘅呎吋或高達６﹒５吋，勢要搶佔三星更多嘅「孖屐」份額，而且仲話會推出比較平價嘅

「唉瘋Ｘ」。缸友收到風之後，部分手機設備佬就成為咗缸友嘅掃貨目標，由舊年１２月頭開始

插水嘅鴻騰精密（０６０８８）今日一洗頹風，彈起８巴仙，報４﹒５６銀。走勢同樣潛水嘅通

達（００６９８）升咗超過６巴仙，報１﹒９１銀。

蘋果雖然係瑞聲（０２０１８）嘅大客，但瑞聲今朝發力之後就腳軟，最多升咗近半成後就

跌返落嚟，全日跣低唔夠１巴仙，報１５５﹒２銀。同樣跟蘋果搵食嘅高偉電子（０１４１５）

就升咗近２巴仙，報２﹒６８銀。舜宇（０２３８２）就比較硬淨，跳起１巴仙，報１３２﹒５

銀。



＊華晨跑第一迪仔好抑鬱，鐵鳥突急降缸友感沮喪＊



今日北京鼓勵多Ｄ缸友揸新能源砵砵車，喺呢個消息帶動下，部分神州四個轆今日逆市開車

，東風（００４８９）表現相當標青，全日大部分時間領漲一眾國指成分股，升咗超過２巴仙，

報１０﹒１６銀。華晨（０１１１４）就喺所有街坊入面以第一名衝線，彈起超過３巴仙，報

２１﹒６５銀。新能源砵砵車一哥比亞迪（０１２１１）就入後波，主要因為佢舊年賺少咗近兩

成，呢位一哥全日跌咗超過兩巴仙，報７３﹒１５銀。藍戰士吉利（００１７５）亦都插咗近２

巴仙，報２５﹒０５銀。

上個禮拜四（２２號）Ａ場狗年開市攞咗個好意頭連升咗三日，帶挈唔少中資股喺上個禮拜

爆升，神州鐵鳥三寶國航（００７５３）、東航（００６７０）同南航（０１０５５）都飛高超

過８巴仙，呢三寶噚日都升咗超過半成，但今日就飛到冇油要降落，加上Ａ場跣低超過１巴仙，

國航急降超過３巴仙，報１２﹒１６銀。東航極速下墜近７巴仙，報６﹒６２銀。南航就跌咗近

半成，報１０﹒３８銀。請請！



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