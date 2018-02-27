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即市新聞

27/02/2018 12:25

《真知灼見－溫灼培》英國工黨轉軚是福是禍？

　　《真知灼見》踏入本周，英鎊匯價一度走強逼近１﹒４１美元，當中相信原因主要有兩個。
首先，在剛過去的《星期日泰晤士報》刊登了一則報道。報道中訪問了英倫銀行副行長
Ｄａｖｅ　Ｒａｍｓｄｅｎ，他指出，假使英國的工資增長一旦有所加快，這樣就不排除英倫銀
行的加息步伐將要較原先估計要早。由於這位副行長向來反對加息，市場視其上述言論為在貨幣
政策意向上的明顯轉變。另外，英國在野工黨黨魁郝爾彬（Ｊｅｒｅｍｙ　Ｃｏｒｂｙｎ）周一
（２６日）指，會爭取英國在「脫歐」後與歐盟保持「關稅同盟」（Ｃｕｓｔｏｍｓ　
Ｕｎｉｏｎ）地位。即在政治上英國雖然與歐盟分離，但貿易上仍是歐盟的一份子。由於在與歐
盟達成「脫歐」協議前，英國政府必須得到國會受權。假使最大在野工黨反對，「脫歐」協議將
難於落實。所以當郝爾彬表態支持英國在貿易上不與歐盟分離，便大大紓緩了市場對英國或最終
會「硬脫歐」的憂慮，亦為英鎊匯價帶來支持。不過，在聯儲局主席鮑威爾今晚（２７日）本港
時間１１：００的講話前，投資者也不敢輕舉妄動，使英鎊高位受壓，今早於亞洲市場回落至
１﹒３９６５美元。

＊變成歐盟「附庸國」失去大國地位＊

　　表面來看，郝爾彬的建議有助穩定未來「脫歐」後的英國經濟，是一個保守穩妥的做法。但
筆者認為郝爾彬的做法只求穩妥並無遠見。歐盟早已表態可給予英國兩條路的選擇。第一，是歡
迎英國隨時重新加入歐盟，當甚麼事也沒發生過。其二，是繼續保留在歐盟的單一市場內，但英
國必須要接受所有歐盟的制約，如要接受歐盟的移民及難民分配等。假如英國為保留在歐盟的單
一市場內而接受所有歐盟的制約，這樣又為何要離開呢？離開後英國便不能在歐盟議會內有話語
權，但又要接受所有歐盟制約，對英國有何益處！所以筆者認為，英國最佳選擇是留在歐盟內。
假如真要離開，便不應留戀歐盟的關稅同盟地位，應盡快與別國達成全新的貿易協議。這樣的選
擇確是艱巨，但是唯一做法。可惜，現在工黨的取向正拖著英政府的後腿，一方面又推向英國
「脫歐」，另方面又不讓英國撤底的「脫歐」。這或許可保未來數年內英國經濟不失，但長遠正
如一些英傳媒所指，將使英國變成了歐盟的「附庸國」，失去英國的大國地位。所以筆者是反對
郝爾彬的做法。

＊鎊匯暫料１﹒３８至１﹒４２上落＊

　　不過，倘純從分析英鎊中短線匯價走勢而言，英國「脫歐」有郝爾彬在背後影響可視為利好
因素。現觀察英國保守黨政府對此有何對策。英鎊暫料於１﹒３８至１﹒４２美元間上落。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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