《匯海澤言－葉澤恆》留意鮑威爾國會言論，意大利周末大選成焦點

《匯海澤言》新任聯儲局主席鮑威爾於星期二出席國會聽證會，並就其對美國經濟及貨幣政

策的言論發言。由於是次是他首次公開就美國經濟及貨幣政策講話，相當受市場關注。美國１月

份核心通脹升至１﹒８％，逼近聯儲局目標的２％，而工資年增長達到２﹒９％，與及美國即將

執行新稅改方案，而特朗普政府亦可能於１１月國會中期選舉前推出基建方案，勢令美國通脹火

上加油，有機會超越聯儲局的底線。另一方面，美國欠債嚴重，面對債息抽升令政府融資成本增

加的問題，聯儲局會怎樣平衡問題，相當重要。料美匯指數短期在８９至９１水平上落。



＊鮑威爾首次於國會發言，不要低估意大利大選的影響＊



意大利將於本周日（３月４日）舉行大選，選前的民調顯示，五星運動的支持率最高，但由

前總理貝魯斯科尼為首的政治聯盟，卻有較大機會組成聯合政府。雖然五星運動未必可以組成政

府，惟一旦要加入貝魯斯科尼的政治聯盟，可能令政府傾向與歐洲有限度的分隔，令德法兩國要

統領歐元區時所遇到的阻力增加。即使歐元短期回升，但將受制於１﹒２５水平左右，而支持位

在１﹒２１水平。



＊料英鎊仍處上落市格局＊



英國首相文翠珊將於本星期五（３月２日）就脫歐發表講話， 以解釋英國的脫歐策略。在

去年１１月加息時，投下反對票的英倫銀行副行長拉姆斯登表示，由於英國工資有加快上升的情

況，令他估計央行未來三年可能要提早加息，以應對由工資增長所帶動的經濟增長加快及需求上

升的問題。他的言論，或暗示英倫銀行未來加息的步伐將會加快，而估計央行最快會於５月份加

息。預料英鎊兌美元短期將在１﹒３８至１﹒４１５水平上落。



＊日圓升值與否看避險情緒＊



據彭博資料顯示，反映市場恐慌情緒的ＶＩＸ指數與美元兌日圓自２月２日以來的相關系數

為－０﹒３７１，顯示當ＶＩＸ指數上升時，美元兌日圓便下跌，顯示資金流向日圓避險。因此

，日圓未來會否持續強勢，抑或再度轉弱，某程度要留意市場的避險情況。另外，美元兌日圓與

美國十年債息的相關系數為＋０﹒４３９，顯示美債價格下跌時，美元兌日圓亦有一定的程度的

下跌。因此，亦要留意美國十年債息走勢。預料美元兌日圓短期將在１０５至１０８水平上落。

《康證投資研究部環球市場高級分析員 葉澤恆》

