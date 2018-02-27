重磅股尾市遇沽壓，港股跌２２９點收３１２６８，成交１３７６億

《經濟通通訊社２７日專訊》隨著美國十年期債息回落，加上昨日（２６日）市傳蘋果將於

今年第三季推出新手機，道指急升３９９點或１﹒５８％，報２５７０９，連續三日反彈累升

９１１點或３﹒６８％。外圍造好，加上友邦（０１２９９）去年業績優於預期，港股今日在期

指結算日順勢高開２９２點，但升幅僅最多擴至３００點，高見３１７９８後就升勢止步，中午

收市升幅更收窄至只有４５點。午後在所有重磅股中，僅友邦繼續跑出，Ａ股跌勢更突擴大，滬

指午後最多急挫１﹒３４％或４４點，低見３２８４，港交所（００３８８）及騰訊

（００７００）跌幅亦同時擴大至２％，拖累港股最多急跌３５７點，低見３１１８８，最終收

市跌幅收窄至２２９點，報３１２６８，險守２０天線（約３１２５３點）。主板成交

１３７５﹒９９５億，較上日多出１１﹒２％。

國指跌１８７點或１﹒４６％，報１２６４６點。滬指收跌３７點或１﹒１３％，報

３２９２點。



＊友邦績後持續上揚，港交所績前遇沽壓＊



友邦今早公布業績，全年新業務價值增長２７﹒７％，稍高於市場預期的２７﹒３％；而股

東應佔溢利為６１﹒２０億美元，增長４７％。友邦全日走勢強勁，最多急升５﹒２２％高見

６６﹒５元，最終收升３﹒７％，報６５﹒５５元，為表現最好恆指成分股。

渣打（０２８８８）於中午放榜，去年稅前基本盈利３０﹒１億美元，急增１﹒８倍，並恢

復派息，每股派末期息１１美仙，惟全日僅升０﹒６６％，報９１﹒４元。

其他重磅股則全線下挫，匯控（００００５）跌１﹒２％，報７８﹒６元。港交所明日放榜

，現價挫２﹒０３％，報２８９﹒８元。騰訊則跌１﹒５５％，報４４６元。中移動

（００９４１）軟０﹒５４％，報７３﹒８５元。平保（０２３１８）挫１﹒９％報８５﹒３５

元。

傳蘋果秋季發布三款新手機，並包括歷來最大的ｉＰｈｏｎｅ，刺激個別手機設備股彈起。

瑞聲（０２０１８）軟０﹒２６％，報１５５﹒２元；舜宇（０２３８２）揚１﹒０７％，報

１３２﹒５元。鴻騰（０６０８８）急升８﹒０６％，報４﹒５６元；通達（００６９８）漲

６﹒１１％，報１﹒９１元。



＊電力股突追落後，航空股昨急升後回吐＊



電力股逆市受追落後，華能國際（００９０２）升３﹒１８％，報４﹒８６元，為表現最好

國指成分股。潤電（００８３６）窄幅漲０﹒５９％，報１３﹒７２。華電國際（０１０７１）

升０﹒３６％，報２﹒７６元。

北京今鼓勵民眾多使用新能源汽車，並將制定相關補助政策，汽車股全日逆市上揚，東風

（００４８９）升２﹒４２％，報１０﹒１６元。華晨（０１１１４）漲３﹒３４％，報

２１﹒６５元。長汽（０２３３３）升０﹒７５％，報９﹒３７元。比亞迪（０１２１１）昨日

收市後放榜，去年少賺近兩成，股價跌２﹒１４％，報７３﹒１５元。吉利（００１７５）跌

１﹒５７％，報２５﹒０５元。

中資航空股昨日全線急漲超過半成後，今隨中港股市回調，國航（００７５３）跌

３﹒３４％，報１２﹒１６元。東航（００６７０）挫６﹒８９％，報６﹒６２元。南航

（０１０５５）走低４﹒６％，報１０﹒３８元。

國家統計局昨日公布１月份一線城市樓價錄得下滑，拖累內房股下跌，惟今日沽壓未改，碧

桂園（０２００７）挫３﹒９１％，報１４﹒２４元，為表現最差恆指成分股。潤地

（０１１０９）跌３﹒３６％，報２８﹒８元。萬科（０２２０２）走低１﹒６５％，報

３５﹒８元。融創（０１９１８）急挫５﹒７１％，報２８﹒９元。（ｔｔ）

