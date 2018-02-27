《股金豐采－涂國彬》靜待央行訊號，匯市暫缺方向

《股金豐采》隨著市場對通脹和加息的擔憂情緒回落，美債收益率回吐升幅，風險資產從２

月初的這場大幅調整後反彈，包括股市和商品。可以說，在這２０１８年新年的短短兩個月不到

的時間，市場就經歷相當大的波動。

然而，匯市的波動相對有限。只是日圓升破之前的運行區間１０８至１１５，並一度升破

１０６一線，不過，近幾日表現反覆，主要在１０６至１０８之間波動，運行區間進一步收窄，

好淡爭持，缺乏明確的方向。央行方面暗示，貨幣政策不會有太大的變化，更多的關注點放在３

月９日的議息會議。



＊留意美聯儲新主席發言＊



美匯指數從去年下跌９﹒８７％後，跌勢在新的一年進一步延續，雖然經濟數據利好，美聯

儲官員態度偏「鷹」，但給美元帶來的支持卻相當有限。在１月下旬跌穿９０水平後，美元開始

在８８至９０區間波動，但總是在有意挑戰９０關口後，又失之交臂，可見上方沽壓不輕。好淡

雙方在美聯儲新主席鮑威爾發言，加上通脹數據公布前，更偏向觀望。雖然鮑威爾或不會發出令

市場大幅波動的訊號，更傾向在最初延續耶倫的步伐。



＊歐元保持上行，英鎊受惠數據＊



歐元保持上行趨勢，運行在５０日線上方，但短線阻力在１﹒２５水平，日前圍繞１﹒２３

展開水平震盪，缺乏進一步上攻的動力。德拉吉表示，貨幣政策短期內還要耐心，對通脹前景還

是有信心。英鎊在經濟數據背書下，同樣維持升勢，企穩５０日線，但在１月尾創１﹒４３４５

新高後就回吐升幅，而後在２月的大部分時間震盪調整為主，受困於區間阻力，未能確認突破上

行空間，目前等待３月的議息會議。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

