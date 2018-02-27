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即市新聞

27/02/2018 17:00

《鍾之日記》北水流出歷來最多，香江魚缸回吐

　　《鍾之日記》２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　中共十九屆三中全會於２６至２８日召開，此次比往屆三中全會於１０月召開的慣例提前，
並於３月全國兩會前舉行，估計將有重大經濟政策及人事問題討論。今日就有報道指，人民銀行
行長３月退休後，將擔任博鰲論壇副理事長，過去一直盛傳下任行長的熱門人選，包括銀監會主
席郭樹清、湖北省委書記蔣超良及中財辦主任劉鶴，市場期待官方的正式公布。
　　中港股市今日齊回吐，祖國股市方面，滬綜指六日連升過後，今早開市即見回吐，更在煤炭
鋼鐵等周期股受壓下跌幅擴大，失守３３００關口，下午表現仍未見好轉，最終跌１﹒１３％，
報３２９２﹒０７點，結束六連升。深成指跌０﹒８１％，報１０８０７﹒５３點，創業板未受
影響，揚０﹒８％。兩市全日成交額４６１０億元人民幣，微跌１﹒３％。
　　北水持續流入的情況逆轉，今日滬港通南向錄得２８﹒９６億元人民幣淨流出，至於深港通
亦錄得１﹒９４億元的淨流出，滬深兩邊合共淨流出３０﹒９１億元，為兩市互聯互通以來最多


＊重磅股挫，期指結算港股先升後回＊

　　隨著美國十年期債息回落，加上昨日市傳蘋果將於今年第三季推出新手機，道指急升３９９
點，連續三日反彈累升９１１點。外圍造好，加上友邦（０１２９９）去年業績優於預期，港股
今日在期指結算日順勢高開２９２點，但升幅僅最多擴至３００點，高見３１７９８後就升勢止
步，午後在所有重磅股中，僅友邦繼續跑出，Ａ股跌勢更突擴大，港交所（００３８８）及騰訊
（００７００）跌幅亦同時擴大至２％，拖累港股最多急跌３５７點，低見３１１８８，最終收
市跌幅收窄至２２９點，報３１２６８，險守２０天線（約３１２５３點）。主板成交
１３７５﹒９９５億，較上日多出１１﹒２％。

＊友邦新業務價值強升幅冠藍籌，內銀全線隨市跌＊

　　友邦（０１２９９）今早公布業績，全年新業務價值增長２７﹒７％，稍高於市場預期的
２７﹒３％。而股東應佔溢利６１﹒２億美元，增長４７％。友邦今早最多曾上升超過半成，全
日升幅回穩至３﹒７％，報６５﹒５５元，為最大升幅藍籌股。
　　花旗證券發表研究報告，指該行研究的１６家中資銀行去年第四季稅後盈利將按年升
４﹒２％，盈利升幅加快，而撥備前營業利潤（ＰＰＯＰ）則按年升７﹒２％。但港股今日表現
插水，內銀板塊隨市下探，中行（０３３９８）跌２﹒５％，報４﹒３７元，工行
（０１３９８）軟１﹒８％至６﹒９元，建行（００９３９）跌１﹒１％，報８﹒３８元。

＊比亞迪盈利倒退向後走，玖紙半年績佳衝高＊

　　比亞迪（０１２１１）去年全年純利倒退近兩成，其中太陽能業務拖累集團表現，雖然大行
對比亞迪看法保持不變，但比亞迪全日仍跌２﹒１％，報７３﹒１５元。
　　據報道，近日紙漿價格升近１倍，台灣更出現恐慌性搶購廁紙潮。本港消委會數據顯示維達
（０３３３１）旗下Ｔｅｍｐｏ蘋果木香３層衛生紙１０卷裝，過去一個月漲價８－１４％，但
維達、皇冠及絲潔等衛生紙則普遍未見漲價。維達今日升１﹒１％，收報１５﹒３６。中資紙業
股方面，玖紙（０２６８９）半年多賺１﹒３倍，揚８﹒３％至１３﹒９元，同業陽光紙業
（０２００２）升３﹒３％至２﹒５３元。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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