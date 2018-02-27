《鍾之日記》北水流出歷來最多，香江魚缸回吐

《鍾之日記》２月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中共十九屆三中全會於２６至２８日召開，此次比往屆三中全會於１０月召開的慣例提前，

並於３月全國兩會前舉行，估計將有重大經濟政策及人事問題討論。今日就有報道指，人民銀行

行長３月退休後，將擔任博鰲論壇副理事長，過去一直盛傳下任行長的熱門人選，包括銀監會主

席郭樹清、湖北省委書記蔣超良及中財辦主任劉鶴，市場期待官方的正式公布。

中港股市今日齊回吐，祖國股市方面，滬綜指六日連升過後，今早開市即見回吐，更在煤炭

鋼鐵等周期股受壓下跌幅擴大，失守３３００關口，下午表現仍未見好轉，最終跌１﹒１３％，

報３２９２﹒０７點，結束六連升。深成指跌０﹒８１％，報１０８０７﹒５３點，創業板未受

影響，揚０﹒８％。兩市全日成交額４６１０億元人民幣，微跌１﹒３％。

北水持續流入的情況逆轉，今日滬港通南向錄得２８﹒９６億元人民幣淨流出，至於深港通

亦錄得１﹒９４億元的淨流出，滬深兩邊合共淨流出３０﹒９１億元，為兩市互聯互通以來最多

。



＊重磅股挫，期指結算港股先升後回＊



隨著美國十年期債息回落，加上昨日市傳蘋果將於今年第三季推出新手機，道指急升３９９

點，連續三日反彈累升９１１點。外圍造好，加上友邦（０１２９９）去年業績優於預期，港股

今日在期指結算日順勢高開２９２點，但升幅僅最多擴至３００點，高見３１７９８後就升勢止

步，午後在所有重磅股中，僅友邦繼續跑出，Ａ股跌勢更突擴大，港交所（００３８８）及騰訊

（００７００）跌幅亦同時擴大至２％，拖累港股最多急跌３５７點，低見３１１８８，最終收

市跌幅收窄至２２９點，報３１２６８，險守２０天線（約３１２５３點）。主板成交

１３７５﹒９９５億，較上日多出１１﹒２％。



＊友邦新業務價值強升幅冠藍籌，內銀全線隨市跌＊



友邦（０１２９９）今早公布業績，全年新業務價值增長２７﹒７％，稍高於市場預期的

２７﹒３％。而股東應佔溢利６１﹒２億美元，增長４７％。友邦今早最多曾上升超過半成，全

日升幅回穩至３﹒７％，報６５﹒５５元，為最大升幅藍籌股。

花旗證券發表研究報告，指該行研究的１６家中資銀行去年第四季稅後盈利將按年升

４﹒２％，盈利升幅加快，而撥備前營業利潤（ＰＰＯＰ）則按年升７﹒２％。但港股今日表現

插水，內銀板塊隨市下探，中行（０３３９８）跌２﹒５％，報４﹒３７元，工行

（０１３９８）軟１﹒８％至６﹒９元，建行（００９３９）跌１﹒１％，報８﹒３８元。



＊比亞迪盈利倒退向後走，玖紙半年績佳衝高＊



比亞迪（０１２１１）去年全年純利倒退近兩成，其中太陽能業務拖累集團表現，雖然大行

對比亞迪看法保持不變，但比亞迪全日仍跌２﹒１％，報７３﹒１５元。

據報道，近日紙漿價格升近１倍，台灣更出現恐慌性搶購廁紙潮。本港消委會數據顯示維達

（０３３３１）旗下Ｔｅｍｐｏ蘋果木香３層衛生紙１０卷裝，過去一個月漲價８－１４％，但

維達、皇冠及絲潔等衛生紙則普遍未見漲價。維達今日升１﹒１％，收報１５﹒３６。中資紙業

股方面，玖紙（０２６８９）半年多賺１﹒３倍，揚８﹒３％至１３﹒９元，同業陽光紙業

（０２００２）升３﹒３％至２﹒５３元。



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