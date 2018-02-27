【人幣大龍鳳之乘勢而起】離岸匯率與恒指高度相關，四大板塊值博

《經濟通通訊社記者俞瑾２７日報道》年初至今，人民幣兌美元中間價累計升幅達３％；國

際清算銀行（ＢＩＳ）數據亦顯示，１月人民幣實際有效匯率指數升０﹒９２％錄一年新高。根

據彭博測算，過去半年來，離岸人民幣兌美元與恆指月度走勢的相關系數高達０﹒８５９，意即

離岸人民幣兌美元升值則恆指亦升。在弱美元暫無明顯轉勢之際，港股尤其是中資股料可續享升

值效應加持。

人民幣強勢於上市公司而言，從資產負債表角度看，企業海外負債愈多，就愈有可能引發價

值重估，降低槓桿；從成本收益角度看，企業海外進口部分佔比愈高，產品出口佔比愈低，則受

益於人民幣升值的彈性愈大。本文將從造紙、航空、內房、濠賭等四大人幣升值受益板塊，嘗試

梳理可加以關注及值博港股。



＊造紙股＊

關注：玖龍紙業（０２６８９）、理文造紙（０２３１４）、晨鳴紙業（０１８１２）



中國是全球最大的紙漿進口國，海關總署數據顯示，２０１７年，累計進口紙漿１５３﹒４

億美元，同比大增２５﹒３％。

隨著人民幣升值，其對造紙業盈利的傳導路徑包括：（１）降低以美元定價的進口紙漿、廢

紙成本；（２）通過營運資本變動帶來潛在的匯兌收益；（３）以美元定價的長期、短期債務在

換算成報表貨幣時發生的債務結餘。

由於大型包裝紙企較大型文化紙企擁有更多的廢紙進口配額，包裝紙板塊如玖龍紙業、理文

造紙受益人民幣升值程度，料略高於文化紙板塊如晨鳴紙業。

數據顯示，玖龍紙業、理文造紙無論是美元定價應付帳款還是美元定價存貨佔比均大幅高於

同業，意味著兩間公司在進行營運資本換算時將更有利產生匯兌收益。據中金測算，人民幣每升

值１﹒０％時，上述兩家公司的業績將分別提升２﹒７％、２﹒６％。

亞洲最大的箱板原紙生產商玖紙昨日（２６日）放榜，２０１７年止上半財年錄得純利

４３﹒２９億（人民幣﹒下同），按年大增１２６﹒１％。受惠平均售價增加，毛利率由

１８﹒３％增至２４﹒５％。元大證券最新給予２１﹒２港元的目標價，較前收市價高出逾

６５％。



＊航空股＊

關注：中國國航（００７５３）、南方航空（０１０５５）、東方航空（００６７０）



作為典型的美元負債較多的行業，三大航有望直接受益於人民幣升值帶來的美元負債財務費

用相對減少。據中金測算，人民幣兌美元每升值１％，料分別提升國航、南航、東航２０１８年

預測盈利２﹒９１億元、２﹒６５億元、３﹒２２億元，升幅分別達２﹒４８％、３﹒２２％、

４﹒９８％。

此外，對於航空公司佔比最高的航油成本項，以三大航為例，如假設２０１８年人民幣匯率

中樞保持在１月底的６﹒３３３９水平，則全年因匯兌升值帶來的航油成本降低料分別提升國航

、南航、東航毛利率水平１﹒４６％、１﹒６５％、１﹒５８％，及分別增厚稅後淨利潤

１５﹒９億元、１８﹒８億元、１４﹒４億元。

三大航中，南航是國內運輸飛機最多、航線網絡最發達、年客運量最大的龍頭公司，市佔率

達２５﹒４％。年初至今，其股價已上漲逾２７％，近日再獲大摩、中金、星展等上調評級，目

標價分別為１０﹒８港元、１１港元、１１﹒９港元，以周一（２６日）收市價１０﹒８８港元

計，最多有９％上漲空間。



＊內房股＊

關注：萬科（０２２０２）、中海外發展（００６８８）、碧桂園（０２００７）、融創中國

（０１９１８）



內房２０１７年業績全線爆發，進入２０１８年，「碧萬恆」三大一線房企１月單月銷售收

入均超６００億元。

除了銷售支撐，人民幣升值效應另將直接提振港幣報表內房，如中海外、華

潤（０１１０９）等的盈利表現、降低槓桿水平。

具體而言，在將報表折算為以港幣計價的過程中，若損益表內項目按照期內平均匯率折算，

淨利潤的提升幅度約為人民幣升值幅度的一半；在支付外幣債務本息時，人民幣升值亦會減小實

際支出。此外，在對資產負債表進行折算時，人民幣升值將使得淨負債率小幅下降。

以中海外發展為例，人民幣每升值１％，報表折算和外幣債務本息支付減少將分別帶來

０﹒５％和０﹒０３％的淨利潤提升，淨負債率也將下降０﹒３個百分點。

即使對於人民幣報表的內房例如萬科而言，人民幣升值亦將帶來一定積極作用，包括減少外

幣債務本息支出。其中，外幣有息負債佔比愈高、利息與匯兌損益資本化率愈低的公司，人民幣

升值對其盈利的提振作用愈為明顯。

以萬科為例，人民幣每升值１％，淨利潤將增加０﹒３５％，而淨負債率將下降０﹒３個百

分點。



＊濠賭股＊

關注：銀娛（０００２７）、美高梅中國（０２２８２）、金沙中國（０１９２８）、

永利澳門（０１１２８）



澳門旅遊局公布，春節黃金周期間，內地訪澳旅客按年增加１２﹒３％至７１﹒６萬人次，

佔全部訪澳遊客的逾７４％。德銀認為，數據證實了該行對２０１８年總博彩收入增長加速的論

點，並支持對金沙中國、美高梅中國、永利澳門的「買入」評級。

從服務貿易層面看，人民幣升值對澳門、香港的旅遊收入提振可謂最為敏感，疊加內地居民

名義收入加速上升，大幅提振以當地貨幣計價的中國遊客的購買力，對濠賭股而言，人民幣升值

效應更將直接刺激中場的消費能力。

摩通預計，美高梅２０１８年中場賭收有望勁增５０％，傲視同業。儘管該股去年純利倒退

２３﹒６％，但續獲高盛唱好，目標價３０﹒１港元；瑞信、大摩亦給予「優於大市」、「增持

」評級，目標價均為２７港元，最多有３２％上漲空間。

