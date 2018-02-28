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即市新聞

28/02/2018 10:04

《匯市縱橫－蕭啟洪》與其羨慕別人，不如做好自己

　　《匯市縱橫》為甚麼人總是覺得別人擁有的是最好的？不外乎就是因為聽了很多總在羨慕別
人的說話，而自己在不知不覺中，也常常成為這一人群之中。人之所以不快樂，在於大家都想「
做別人」，而不想「做自己」。筆者曾聽說一則寓言：豬說假如讓我再活一次，我要做一頭牛，
雖然工作有點累，但名聲好，讓人愛憐及敬仰；牛說假如讓我再活一次，我要做一頭豬，除了吃
、喝和睡，甚麼也不用做，真是快活過神仙。但又有幾人能真正看到別人風光背後的故事呢？
　　在生活中，我們總不自覺地會去羨慕別人所擁有的東西，羨慕別人的工作，羨慕別人的生活
比自己過得好；有錢，有車及有樓等，漸漸可能會覺得這個世界太不公平了吧！但世界本來就不
是公平的，不是任何東西都是所有人能擁有，這點筆者年輕時已有所領悟了。與其在羨慕別人，
倒不如學會欣賞自己，嘗試把羨慕別人的心態轉化成督促自己努力向上的原動力。在現實中，我
們可以將一個很有成就的人設為自己的目標，向他學習、向前邁進；雖然誰都不曉得自己最後是
否也能變得如此有成就，但重點不在結果而在過程，哪怕你最後只做到目標的十分之一，也已經
贏得許多人的掌聲了。簡單來說，你可以羨慕別人，但不是怨嘆自己沒有和他們一樣好，而是從
中發現自己的不足，修正自己的短處。這才是我們應有正確的價值觀。
　
＊特朗普總愛比較＊
　
　　在我們熟悉的名人中，美國總統特朗普就是總愛比較的人，因此他從來不會放過任何一個和
身邊人比較的機會，來證明自己總是會贏的性格。儘管現時美國的經濟可能是歷來最好，但最新
民調顯示他的支持度，是現代歷任美國總統上任一周年以來最低的一個；因此他喜歡提及自己的
功績，很顯然反映他希望得到別人認同。有鑒於此，特朗普的施政風格有別於前人；在內政上，
特朗普執著於兌現承諾，僅在短短９個月時間內，已有５０份提案在國會獲得通過，成為美國歷
史上搞出最多法案的總統。在外交上，即使沒有得到國際社會的支持，他卻特意宣布承認耶路撒
冷為以色列首都，此番表態正是反映他急於兌現他在競選時的承諾，並就此成為首位正式承認耶
路撒冷為以色列首都的美國總統。對於美國未來局勢而言，是禍是褔，還是留待時間來驗證吧。
　
＊美元將進入橫行震盪期＊
　
２０１８年以來美元指數繼續「跌跌不休」。短期來看，即使美聯儲將於３月加息，但對美元的
提振似乎正在減弱。不過，不論是強勢美元或弱勢美元均不符合美國經濟的基本層面，若未來美
元加速下滑，可能導致外國資本流動性迅速下降，衝擊股票、債券等投資，進而損害經濟增長。
預計美元將會進入橫行震盪期。
　
＊本周策略＊
　
歐元：前周建議候高於１﹒２４５０沽出歐元兌美元已成交，並於現價１﹒２２３０平倉，獲利
　　　２２０點子。

澳元：本周建議候低於０﹒７７００買入澳元兌美元，目標０﹒７９００，止蝕０﹒７５８０。
　
《永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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