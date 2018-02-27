《股壇解碼－戴名》美股擋不住的升勢，聯想集團時不利兮！

《股壇解碼》狗年第一次和大家見面，筆者先祝大家狗年身體健康，投資有道，財源廣進。

美股上周接連反彈，道指重上２５３００點，市場情緒霎時轉好，但美國１０期國債孳息率

持續上升並且逼近３％，加上美匯弱勢不改，美股前景只能以危中有機來形容。根據歷史數據分

析，預期美股在未來的３至６個月將重回歷史高位。如果在這段時間內美元能扭轉一貫的弱勢，

走出一輪持續向上的行情的話，相信道指有望上試２７１００點的位置。

聯儲局的鷹派議息聲明並未利空市場，上周五（２３日）道指更大升３４７點，如果要找個

升市的理由，相信只有美股在經濟數據大好的支持下是易升難跌，這可從美國通脹和其他經濟數

據公布時體會出來。此前美股急跌，可能是由機構投資者獲利盤所引起，現在市場跌不下去，大

戶只好反向重新做好，大手追貨造成這次突如其來的急升。投資者要注意美國打算對進口的鋼鐵

和鋁材徵收重稅，雖然不單只針對中國，但是否已經展開對中國的貿易戰就要看局勢發展了。還

有美國對朝鮮的制裁升級，更揚言下一輪制裁會相當粗暴而且對全世界都沒有好處，外界普遍解

讀為軍事介入的前奏。「通俄門」愈演愈烈可能是另一隻「黑天鵝」，另外投資者要留意的是有

很多基金經理人的股票持倉已經屬於「超配」的狀況，市場在這情況下只要有任何的風吹草動就

會出現拋售潮，到時候可能再次出現新一輪的股災。



＊文在寅夜郎自大＊



朝鮮順利地在聯合國的多方制裁下參加平昌冬奧，從開幕前到現在為止，外界普遍認為朝鮮

一直牽著南韓的鼻子走，全程主動權在握，而南韓就給人一副仰人鼻息的感覺。從冬奧開幕前的

磋商到正式參賽，南韓給人的感覺就是想盡辦法如何去繞開聯合國制裁的框架，來迎接朝鮮的到

訪，朝鮮則打著兩韓和平的口號來不斷試探南韓的底線。朝鮮的和平共處是以不停止核試為前提

，南韓則隻字不提要求朝鮮停止核試，總統文在寅不只一次曾在公開場合說希望在任內能達到朝

鮮半島無核化，這次冬奧更被他形容為兩韓關係的重大突破。相反，同樣受到朝鮮核彈威脅的日

本就比較認清形勢，沒有減少任何增強國防和對朝鮮施壓的決心，因為日本知道當朝鮮的核導彈

技術成熟後，下一個受威脅的國家就是日本。可惜，文在寅還在妄想以無核的南韓，讓擁核的朝

鮮放棄核武，東北亞地區的局勢很有可能因為文在寅的錯判而出現意想不到的事件。



＊槓桿問題極嚴重＊



中國２０１７年進入了金融業的嚴監管時期，銀行各種通道業務受到了嚴格限制，剛公布的

１月份新增人民幣貸款卻高達２﹒９萬億元，可以推斷新增信貸中有一部分實際是從表外信貸轉

為表內信貸所形成，這也解釋了為何１月份的Ｍ２增速只有８﹒６％而新增貸款卻有２﹒９萬億

。綜合來看，內地ＧＤＰ增長約７％，Ｍ２增長８﹒６％來看，意味著實際通脹率（Ｍ２－

ＧＤＰ）不到２％，如果Ｍ２和ＧＤＰ的差距愈縮愈小的話，貨幣愈來愈值錢，將會是房市和股

市的惡夢。而２０１７年１２月的存款數字更讓人心寒，１１月底的人民幣存款餘額約為１６５

萬億，但到了１２月底就只剩下約１６４萬億了，減少的超過７９００億元當中，相信大部分是

由於銀行收緊信貸引致用存還貸的出現。社科院城市與競爭力研究中心指出，內地居民債務佔可

支配收入的比重由２００７年的不足３５％急升至目前的９０％。１月份《人民日報》連發四文

表態要「繼續遏制房地產泡沫化傾向」；２月２日又再發文點名去槓桿。中央不斷的強調防風險

去槓桿，並首次提出居民去槓桿這概念，或多或少已說明了問題的嚴重性，也間接認同了風險並

沒有在連串的政策下達到預期效果，至於誰是「壓死駱駝的最後一根稻草」，就不知道了。



＊安邦添上不明朗＊



根據《山東半島都市報》報道，山東已經開會表示將採取實物安置，簡單說法就是拆遷補房

不補錢，這不僅減輕了金融體系和地方政府的負擔，也限制拆遷補償的資金再次流入資本市場助

推資產泡沫。富士康２０１７營收增長了３０％，但淨利率只有４％左右，前兩年還能維持在

５％以上，現在下降了一個點，當中受到債務成本的影響最為明顯，假設利息上調的話，對富士

康這種龍頭企業傷害會很大，其他的中小企業就更不用說了。安邦保險原董事長吳小暉被起訴，

市場擔心作風進取的安邦被中保監接管後，集團持有的股票將何去何從，為剛喘定的Ａ股市場再

添上不明朗。



＊港股反手，熊證小心＊



年三十（１５日）當天的恆指牛熊街貨最新比例約為７０：３０，當中熊證街貨重貨區在

３２０００至３２１００區間，此區間最新的熊證數量為２８２張；牛證重貨區在２９０００至

２９１００區間，但對比前一個交易日減少２０４張，而且最多新增區間為２９７００至

２９８００的位置，不排除大戶的牛證倉位有上移的可能。再參考當天的成交量，半天成交接近

７７０億元，在長假期效應和半日市的影響下仍然有如此大的成交量，恆指並且大升接近６００

點，再看恆指期權的新增倉位在３０８００，綜合各項倉位數據，調高這輪升浪的第一個目標位

預計為３３５００點。



＊股票簡評：聯想集團切勿因股價低殘買入＊



聯想集團（００９９２）主營業務為開發、製造和銷售科技產品與專業服務，集團整體架構

由聯想和前ＩＢＭ個人電腦事業部組成，品牌線有Ｔｈｉｎｋ商用個人電腦，Ｉｄｅａ的消費個

人電腦，服務器，工作站，還包括平板電腦和智慧手機的一系列移動互聯網終端。集團分別在日

本，中國和美國設有主要研發中心，而產品則在亞太（包括大中華地區），中東、歐美和非州等

地區銷售。當中業務又可以分為手機業務和ＰＣ業務，集團的ＰＣ業務在２０１１年下半年到達

頂峰，連帶２０１２年的股價也表現亮麗。集團隨後在２０１３年又以全年手機總出貨量超過

５０００萬台的成績成為國產智能手機銷量冠軍。可惜好景不常，２０１４年集團的手機業務開

始面對小米和華為的衝擊，在比價錢比外觀都處於劣勢的經營環境下，為了挽救集團在市場上的

被動地位，管理層決定通過收購谷歌旗下的Ｍｏｔｏｒｏｌａ智能手機業務來達到進軍歐美市場

的目的，而在接著的２０１５年初，集團創出ＰＣ領域連續多個季度銷售第一；而在收購

ＩＢＭｘ８６伺服器和Ｍｏｔｏｒｏｌａ移動業務後，企業和智能手機業務雙雙進佔全球第三的

位置。但奇怪的是，集團雖然業務不斷利好，投資者和業界卻並不看好，大家都在懷疑集團本身

雖然擁有在ＰＣ業務方面的成熟經驗，卻花了好幾年也沒有整合好ＩＢＭ的個人電腦業務市場，

如今還要為經營不善的移動業務去收購一個巨無霸業務回來，先不說作價如何，單是自己一手一

腳建立的移動業務都沒做好，現在更去接收一個體量比自己大很多的業務來經營，投資者的擔心

可以理解。２０１５年集團業績下滑引致股價在當年的５月份開始下跌，直至２０１６年５月發

報業績時候的股價表現仍然疲弱，不單止抵銷了２０１４年下半年至２０１５年上半年的明顯升

幅，還倒退回到２０１１年的水平。更讓投資者奇怪的是，２０１６年集團投放在ＭｏｔｏＺ的

廣告在國內可以說是處處皆見，但當年集團在國內的手機出貨量不足３００萬部，當中還包含了

集團自身和Ｍｏｔｏｒｏｌａ兩個品牌的銷售，管理層並沒有詳細的解釋原因，不知道投資者看

到這些數據後有甚麼想法。

２０１７年７月份的Ｔｅｃｈ Ｗｏｒｌｄ大會上，聯想集團主席楊元慶發表了ＡＩ是未來

，聯想已經賭上了身家性命的偉論，言猶在耳，當被問及和京東達成的８００億銷售協議時，楊

主席又說出完不成就下台的豪言壯語，相信投資者應該知道誰的決心更大了。集團身為一家

ＩＴ設備廠商，投資者最關心的是產品的品質，出貨量和利潤率，但以目前集團對技術研發的投

入（２０１７年集團的研發費用只有華為的１０％）來看，集團要在ＡＩ和ＩＯＴ這兩個領域裡

和阿里、華為甚至小米去爭一日之長短也不是一件容易的事。集團現在的藍圖和夢想，是不是有

似曾相識的感覺？沒錯，就是樂視的感覺！雖然集團本身和樂視不可一概而論，但現在的聯想與

柳傳志時期的聯想已經愈行愈遠。投資者切勿因為股價低殘而買入，股價在２﹒８元附近再考慮

買入較為合適。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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