《經濟通通訊社２７日專訊》新世界發展（０００１７）公布截至去年１２月底止中期業績
，純利１１２﹒６９億元，增長１﹒５９９倍，每股基本盈利１﹒１５元，派中期息每股０﹒１
４元。
期內，營業額為２７９﹒３億元，按年上升４﹒８６％，經營溢利１４１﹒５億元。（ｅｌ
）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/02/2018 12:26
新世界中期賺１１３億元，升１﹒６倍，派中期息１４仙
《經濟通通訊社２７日專訊》新世界發展（０００１７）公布截至去年１２月底止中期業績
，純利１１２﹒６９億元，增長１﹒５９９倍，每股基本盈利１﹒１５元，派中期息每股０﹒１
４元。
期內，營業額為２７９﹒３億元，按年上升４﹒８６％，經營溢利１４１﹒５億元。（ｅｌ
）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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