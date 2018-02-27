新世界中期賺１１３億元，升１﹒６倍，派中期息１４仙

《經濟通通訊社２７日專訊》新世界發展（０００１７）公布截至去年１２月底止中期業績

，純利１１２﹒６９億元，增長１﹒５９９倍，每股基本盈利１﹒１５元，派中期息每股０﹒１

４元。

期內，營業額為２７９﹒３億元，按年上升４﹒８６％，經營溢利１４１﹒５億元。（ｅｌ

）





＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

