《經濟通通訊社２７日專訊》新地（０００１６）公布截至去年１２月底止中期業績，純利
較上半年升近６０％至３３０﹒３１億元，每股基本盈利１１﹒４元，派息１﹒２元，升９％。
期內，營業額較上半年１９％至５５１﹒６６億元，稅前溢利３８５﹒７３億元。（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
27/02/2018 16:39
新地中期賺３３０億元，升６０％，派息１﹒２元升９％
《經濟通通訊社２７日專訊》新地（０００１６）公布截至去年１２月底止中期業績，純利
較上半年升近６０％至３３０﹒３１億元，每股基本盈利１１﹒４元，派息１﹒２元，升９％。
期內，營業額較上半年１９％至５５１﹒６６億元，稅前溢利３８５﹒７３億元。（ｊｎ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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