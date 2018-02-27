新地中期賺３３０億元，升６０％，派息１﹒２元升９％

《經濟通通訊社２７日專訊》新地（０００１６）公布截至去年１２月底止中期業績，純利

較上半年升近６０％至３３０﹒３１億元，每股基本盈利１１﹒４元，派息１﹒２元，升９％。

期內，營業額較上半年１９％至５５１﹒６６億元，稅前溢利３８５﹒７３億元。（ｊｎ）



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