《新股掛牌》榮豐（８５２６）首掛開０﹒４２５元高招股價１２％

《經濟通通訊社２７日專訊》榮豐集團亞洲（０８５２６）首掛開市報０﹒４２５元，較招

股價０﹒３８元高出１１﹒８％；成交約３１５１萬股，涉資１３８６萬元。

每手買賣單位１００００股，若不計手續費，每手賺４５０元。（ｇｌ）

