《經濟通通訊社２７日專訊》榮豐集團亞洲（０８５２６）首掛開市報０﹒４２５元，較招
股價０﹒３８元高出１１﹒８％；成交約３１５１萬股，涉資１３８６萬元。
每手買賣單位１００００股，若不計手續費，每手賺４５０元。（ｇｌ）
27/02/2018 09:21
《新股掛牌》榮豐（８５２６）首掛開０﹒４２５元高招股價１２％
《經濟通通訊社２７日專訊》榮豐集團亞洲（０８５２６）首掛開市報０﹒４２５元，較招
股價０﹒３８元高出１１﹒８％；成交約３１５１萬股，涉資１３８６萬元。
每手買賣單位１００００股，若不計手續費，每手賺４５０元。（ｇｌ）
|生財有道27/02/2018
【人幣大龍鳳之乘勢而起】離岸匯率與恒指高度相關 四大板塊值博
|國際動態27/02/2018
北韓願對話 文在寅籲美降門檻
|生財有道26/02/2018
【預算前瞻】會計界倡豁免首置人士印花稅 並允許租金扣稅
|生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：政府應向首置放寬按保 保障市民居住權利
|生財有道26/02/2018
【預算前瞻】麥萃才：房屋政策仍是最大施政難題 已「無辣可加」
|生財有道26/02/2018
【人幣大龍鳳之中美博弈】風險逆轉率悄升 人幣升勢恐難高枕無憂
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰