《日入而息》友邦等藍籌業績好，惟港股跌兩百點，北水流出創新高



《今天重點》﹡友邦（０１２９９）新業務價值按季有波動，去年本地新業務價值增兩成；

維持長遠增長派息政策，中國業務較同業有優勢；友邦年度新業務價值升

２７﹒７％勝預期，末期息７４﹒３８仙

﹡北水淨流出為歷來最多，分析指市場憂慮鮑威爾發言影響港股

﹡盈餘料１４００億元三成用於紓困，向部分學生派２０００



《即日市況》﹡重磅股尾市遇沽壓，港股跌２２９點收３１２６８，成交１３７６億



《深滬股市》﹡滬綜指結束六連升，回吐１﹒１％三千三不保



《美元匯價》﹡市場焦點鮑威爾講話，大方向仍伺高空美元；歐元最新報１﹒２３２７╱

２８，日圓最新報１０６﹒９９╱１０７﹒０１



《公司業績》﹡渣打集團去年除稅前法定溢利升４﹒９倍，派息１１美仙；渣打集團去年基

本稅前盈利３０﹒１億美元升１﹒８倍；渣打集團（０２８８８）恢復派息

，未來擬增加每股股息；渣打去年股東權益回報增至３﹒５％，有望中期實

現８％以上回報；渣打去年一級資本比率維持於１３﹒６％，減值撥備減半

；渣打香港業務去年稅前基本溢利升２４﹒８％

﹡ＯＫＵＲＡ（０１６５５）中期虧轉盈近８００萬元，不派息

﹡新世界（０００１７）中期賺１１３億元，升１﹒６倍，派中期息１４仙；

中期基本盈利跌至４２億元，本港物業發展業績下跌

﹡安踏（０２０２０）全年多賺近三成３１億元，連特息共派增至５７仙

﹡新地（０００１６）中期賺３３０億元，升６０％，派息１﹒２元升９％；

新地中期基本盈利升３７％至近２００億元；新地中期物業發展利潤大增至

１３９億元，總租金收入７％

﹡神州租車（００６９９）全年純利跌近４０％至８﹒８億元人民幣，不派息

﹡豐盛機電（００３３１）中期溢利升５﹒５％，中期息７﹒８仙

﹡承興國際（０２６６２）中期純利升２５﹒８％至４５４７萬元，不派息

﹡山東墨龍（００５６８）去年扭虧，賺３８０４萬元人民幣

﹡金風（０２２０８）年度淨利潤升１﹒７％至３０﹒５億元

﹡中國環境資源（０１１３０）中期虧損擴大至３５０８萬元，不派息



《公司資訊》﹡玖紙（０２６８９）料下半年或加紙價兩至三次，長遠派息比率升至四成

﹡林達控股（０１０４１）不知股價大升原因

﹡冠軍科技（０００９２）半年文化產品存貨減值４０億元

﹡看通集團（０１０５９）中期就存貨減值１６億元

﹡盛洋投資（００１７４）斥５７６０萬元購加州商廈權益

﹡復星斥４億收購巴西財富管理公司

﹡名仕快相（０８４８３）超購３４倍，人人有份

﹡新世界（０００１７）２月中銷售額逾７０億元，待售住宅單位合共約

８９０個

﹡實德環球（００４８７）農曆新年間酒店入住率爆滿，房價平均加一成

﹡維珍妮（０２１９９）越南第四期廠房明年首季投產，爭取毛利按年提升

﹡莎莎（００１７８）新春期間港澳同店銷售升１２％；零售銷售升１６％

﹡長實（０１１１３）君柏加推２８伙，入場費３５５７﹒６萬元

﹡渣打（０２８８８）本港去年淨息差升７點子，員工數目輕微增加；隨盈利

增長提升股息，年初業務勢頭不俗

﹡中國博奇環保（０２３７７）明起招股，入場費３６３６元

﹡新地（０００１６）未來再顯著提升經常性收入，本財年業績將令人鼓舞；

香港土儲增至５５１０萬平方呎，爭取農地轉換補充儲備；將於董事會商討

股份拆細，無考慮配股，派息比率將維持；剛需料令樓價升５％，繼續積極

投地，並籲政府多推土地

﹡金貓銀貓（０１８１５）明起招股，入場費３３１３元

﹡新世界（０００１７）將再推「首置盤」，有信心香港物業全年達百億銷售

目標；主要元朗及西貢涉３００萬平方呎農地正規劃轉換

﹡豐盛機電（００３３１）以５億收購清潔及洗衣服務公司，擬加第二名稱豐

盛服務

﹡匯控（００００５）ＩＦＲＳ９令淨資產減少１０億美元，資本仍強勁



《國企紅籌》﹡中船集團百億債轉股揭盅，中船防務控廣船和黃埔文沖

﹡首創置業（０２８６８）今年簽約銷售目標７５０至８００億元人民幣

﹡中移動表示今年將建設全球規模最大５Ｇ試驗網

﹡中鐵（００３９０）聯營體中標４５億元人民幣以色列輕軌工程

﹡中國聯通（００７６２）夥中興通訊（００７６３）啟動全國大規模邊緣雲

試點



《神州民企》﹡安踏（０２０２０）料三至五年內電商佔比升至２５％至３０％；安踏去年

第四季度品牌產品零售金額按年升２０％

﹡宏華（００１９６）獲可燃冰開採裝備開發認可

﹡建業地產（００８３２）擬發行３億美元優先票據

﹡禹洲（０１６２８）擬發優先票據，為債務再融資

﹡雅居樂（０３３８３）擬發美元優先永續資本證券

﹡毅德（０１３９６）與京東訂戰略合作，發展二三線城市商貿



《中國要聞》﹡中鐵總表示鐵路春運客流續高位運行，料新一輪高峰將至

﹡水利部表示創新農田水利投融資機制，鼓勵社會資本投入

﹡北京鼓勵使用新能源汽車，將制定相關補助政策

﹡京東到家獲全家和７－１１等便利店入駐；京東推出加速器項目，開發人工

智能和區塊鍊技術

﹡食藥監總局表示續予保護同仁堂、片仔？等５個中藥品種

﹡報道指吉利投資戴姆勒資金，或主要來源於某地方國資

﹡環保部表示研究制定打贏藍天保衛戰計劃，改善空氣質量

﹡通富微電遭富士通中國轉讓１６％股權，折讓１２％

﹡人行暫停逆回購，分析料人行或上調公開市場操作利率

﹡中證監表示著力促進證券期貨行業規範健康發展

﹡北京金融局表示北京市融資擔保公司數量較去年減２１家

﹡原油期貨倒計時一個月，期貨公司開搶境外客戶

﹡第２８屆華交會將於本周在上海舉行

﹡報道指內地擬將今年預算赤字率目標設定為少於３％

﹡賈躍亭質押樂視未還款，西部證券料計提減值４億元人民幣

﹡萬達電影料年賺逾１５億元人幣，按年上升逾一成

﹡海航與普洛斯簽戰略合作協議，建物流設施基金平台；海航投入２００億人

幣設基金，支持「一帶一路」倡議



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒２％，報１０８１５﹒４７點



《其他消息》﹡自願醫保快落實，香港保險業總工會表示讓行業跨進一步

﹡建制派指西九站出入境指示清晰

﹡陳淑莊憂站內中港邊界「隨意門」損港人利益

﹡本港１月份商品整體出口貨值按年升１８﹒１％

﹡深股通全日用１０億元；滬股通額度全日用１７億

﹡證監會取得針對星光前主席及董事的取消資格令及賠償令

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