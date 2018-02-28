《日出而作》鮑威爾放鷹道指挫２９９點，美元三周高位，油價走低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４１０．０３ 跌 ２９９．２４點╱１．１６％
標普５００ ２７４４．２８ 跌 ３５．３２點╱１．２７％
納斯達克 ７３３０．３６ 跌 ９１．１１點╱１．２３％
倫敦富時１００ ７２８２．４５ 跌 ７．１３點╱０．１０％
法蘭克福ＤＡＸ １２４９０．７３ 跌 ３６．３１點╱０．２９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３４３．９３ 跌 ０．３３點╱０．０１％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．３５，歐元兌美元１．２２３４
《最新資訊》﹡鮑威爾未否定今年加息４次
﹡１０大屋苑呎價全線升，６個新高，嘉湖呎價破萬
﹡屯門小冷水路地，估值３０億元
﹡許榮茂朱太入股，參與中環中心大刁
﹡港大民研，林鄭民望５５﹒７分回升
﹡鮑威爾講話加息憂慮增，美股急跌，債息破２﹒９％；鷹派基調，美元創三
周高位
﹡巨星（０２３９３）料去年綜合純利增長最少２５％
﹡百德國際（０２６６８）料九個月虧轉盈
﹡國瑞置業（０２３２９）發行一年期２﹒５億美元票據
﹡港燈重建鴨？洲原綜合大樓作酒店，長實任項目經理
﹡雲頂香港（００６７８）今早停牌，待公布出售ＮＣＬＨ股份公告
﹡當代置業（０１１０７）發３﹒５億美元優先票據作再融資
《國企紅籌》﹡保利置業（００１１９）屯門項目，下半年軟銷
﹡新地（０００１６）獲大摩維持目標１５３元，麥格理續唱好騰訊
（００７００）
﹡３１億北水流出歷來最多，大手沽騰訊（００７００）內銀神華
（０１０８８）瑞聲（０２０１８）
﹡中國港橋（０２３２３）料去年綜合溢利升一倍半至兩倍
﹡柳傳志稱聯想控股（０３３９６）無意投資樂視
《神州民企》﹡浙江世寶（０１０５７）去年淨利潤倒退近４９％至３２６３萬人幣
﹡瑞典富豪集團，拒吉利（００１７５）母企旗下董事連任
《中國要聞》﹡中證報稱今年人民幣兌美元雙向波動料將增大
﹡中國２月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒３，低預期