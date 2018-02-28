《日出而作》鮑威爾放鷹道指挫２９９點，美元三周高位，油價走低

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５４１０．０３ 跌 ２９９．２４點╱１．１６％

標普５００ ２７４４．２８ 跌 ３５．３２點╱１．２７％

納斯達克 ７３３０．３６ 跌 ９１．１１點╱１．２３％

倫敦富時１００ ７２８２．４５ 跌 ７．１３點╱０．１０％

法蘭克福ＤＡＸ １２４９０．７３ 跌 ３６．３１點╱０．２９％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３４３．９３ 跌 ０．３３點╱０．０１％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０７．３５，歐元兌美元１．２２３４



《最新資訊》﹡鮑威爾未否定今年加息４次

﹡１０大屋苑呎價全線升，６個新高，嘉湖呎價破萬

﹡屯門小冷水路地，估值３０億元

﹡許榮茂朱太入股，參與中環中心大刁

﹡港大民研，林鄭民望５５﹒７分回升

﹡鮑威爾講話加息憂慮增，美股急跌，債息破２﹒９％；鷹派基調，美元創三

周高位

﹡巨星（０２３９３）料去年綜合純利增長最少２５％

﹡百德國際（０２６６８）料九個月虧轉盈

﹡國瑞置業（０２３２９）發行一年期２﹒５億美元票據

﹡港燈重建鴨？洲原綜合大樓作酒店，長實任項目經理

﹡雲頂香港（００６７８）今早停牌，待公布出售ＮＣＬＨ股份公告

﹡當代置業（０１１０７）發３﹒５億美元優先票據作再融資



《國企紅籌》﹡保利置業（００１１９）屯門項目，下半年軟銷

﹡新地（０００１６）獲大摩維持目標１５３元，麥格理續唱好騰訊

（００７００）

﹡３１億北水流出歷來最多，大手沽騰訊（００７００）內銀神華

（０１０８８）瑞聲（０２０１８）

﹡中國港橋（０２３２３）料去年綜合溢利升一倍半至兩倍

﹡柳傳志稱聯想控股（０３３９６）無意投資樂視



《神州民企》﹡浙江世寶（０１０５７）去年淨利潤倒退近４９％至３２６３萬人幣

﹡瑞典富豪集團，拒吉利（００１７５）母企旗下董事連任



《中國要聞》﹡中證報稱今年人民幣兌美元雙向波動料將增大

﹡中國２月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒３，低預期

