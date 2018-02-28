《套期保值－蕭猷華》美元走強，油價受壓

《套期保值》油價昨天（２７日）下跌，五日來首次低收，紐約期油跌９０美仙，收報

６３﹒０１美元；布蘭特期油跌８７美仙，收報６６﹒６７美元。

美國石油協會ＡＰＩ收市後公布上周原油庫存為增加９３﹒３萬桶，紐約期油今早

（２８日）偏軟，在６２﹒８３美元附近徘徊。美國聯儲局主席鮑威爾確立應循序漸進加息，美

元走強。美國政府數據顯示，最新原油日產量已升至１０２７萬桶，超過沙特成為第二大產油國

，僅次於俄羅斯。環球股市憂累加息因素，風險資產料受壓，油價短期回調機會增。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

