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28/02/2018 11:18

內銀股捱沽，港股急挫近５００點報３０７８７，國指插３１８點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》內銀及內房股捱沽，港股跌幅進一步擴大，現最新急挫４８１
點或跌１﹒５４％，報３０７８７，主板成交５５６﹒９０億元。
　　上證綜合指數報３２５２﹒６７，跌３９﹒４０點或跌１﹒２０％，成交９６９﹒６０億元
人民幣。國指插３１８點報１２３２７。
　　建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）Ｈ股現價跌３﹒７％，報８﹒０７元；成交
約２﹒０５億股，涉資１６﹒７３億元。Ａ股現價８﹒２５元人民幣，跌０﹒１７元人民幣，或
跌２﹒０２％，成交５﹒８４億元人民幣，涉及７０５３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２７％。
　　中海外（００６８８）暫為最差藍籌，最新報２７﹒２０元跌４﹒５６％。
　　現時，３月期指更已急瀉逾６００點報３０７７６。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海外　（００６８８）　　　２７﹒２０元　　　跌４﹒５６％
　　華潤置地（０１１０９）　　　２７﹒６０元　　　跌４﹒１７％
　　建設銀行（００９３９）　　　　８﹒０７元　　　跌３﹒７０％
　　中國銀行（０３９８８）　　　　４﹒２３元　　　跌３﹒２０％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒６８元　　　跌３﹒１９％
　　中國平安（０２３１８）　　　８３﹒２５元　　　跌２﹒４６％
　　騰訊控股（００７００）　　４３６﹒６０元　　　跌２﹒１１％
　　匯豐控股（００００５）　　　７８﹒０５元　　　跌０﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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