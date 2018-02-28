內銀股捱沽，港股急挫近５００點報３０７８７，國指插３１８點

《經濟通通訊社２８日專訊》內銀及內房股捱沽，港股跌幅進一步擴大，現最新急挫４８１

點或跌１﹒５４％，報３０７８７，主板成交５５６﹒９０億元。

上證綜合指數報３２５２﹒６７，跌３９﹒４０點或跌１﹒２０％，成交９６９﹒６０億元

人民幣。國指插３１８點報１２３２７。

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）Ｈ股現價跌３﹒７％，報８﹒０７元；成交

約２﹒０５億股，涉資１６﹒７３億元。Ａ股現價８﹒２５元人民幣，跌０﹒１７元人民幣，或

跌２﹒０２％，成交５﹒８４億元人民幣，涉及７０５３萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２７％。

中海外（００６８８）暫為最差藍籌，最新報２７﹒２０元跌４﹒５６％。

現時，３月期指更已急瀉逾６００點報３０７７６。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２７﹒２０元 跌４﹒５６％

華潤置地（０１１０９） ２７﹒６０元 跌４﹒１７％

建設銀行（００９３９） ８﹒０７元 跌３﹒７０％

中國銀行（０３９８８） ４﹒２３元 跌３﹒２０％

工商銀行（０１３９８） ６﹒６８元 跌３﹒１９％

中國平安（０２３１８） ８３﹒２５元 跌２﹒４６％

騰訊控股（００７００） ４３６﹒６０元 跌２﹒１１％

匯豐控股（００００５） ７８﹒０５元 跌０﹒７０％

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