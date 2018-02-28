《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，市場擔心今年加息次數或增
加，港匯再度轉弱，跌至２００７年８月以來最低水平，於香港時間４：０１ｐｍ，美元兌港元
報７﹒８２９８。
港股今日亦顯著下挫，全日最多急跌５６４點至３０７０３，收市仍要收低４２３點報
３０８４４，成交１３５３﹒２４億元。（ｍｌ）
28/02/2018 16:07
【本港經濟】港匯報７﹒８２９８，跌至２００７年以來最低水平
《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，市場擔心今年加息次數或增
加，港匯再度轉弱，跌至２００７年８月以來最低水平，於香港時間４：０１ｐｍ，美元兌港元
報７﹒８２９８。
港股今日亦顯著下挫，全日最多急跌５６４點至３０７０３，收市仍要收低４２３點報
３０８４４，成交１３５３﹒２４億元。（ｍｌ）
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