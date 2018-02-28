《盤後部署》資金流動性偏緊，港股料３０５００見支持，吉利可吼

《經濟通通訊社２８日專訊》美股三大指數均走軟，道指跌２９９點報２５４１０點。中國

２月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒３，低於市場預期的５１﹒２，Ａ股因而大幅回吐。港股受

Ａ股及美股走弱拖累，低開２３１點報３１０３７，之後重磅股全線下挫，恆指一度低見

３０７０３點跌５６４點。惟儘管港交所（００３８８）、銀娛（０００２７）業績均勝預期，

大市跌幅略為收窄，最終全日收報３０８４４點，全日跌４２３點或１﹒３６％，一口氣失守

１０天（３０９６２點）、２０天（３１１４７點）及５０天（３１０３３點）平均線，主板成

交１３５３﹒２４億，較上日少約２％。

國指跌２６４點或２﹒０９％，報１２３８２點。滬指收跌３２５９，軟３２點或

０﹒９９％



＊觀望美國上季度ＧＤＰ數據＊



美國聯儲局主席鮑威爾的講話，引發投資者擔心今年加息次數或高達４次，美股急跌，美債

息上揚。利率期貨顯示，交易商幾乎肯定聯儲局３月２０日至２１日議息將加息２５基點。美股

轉趨波動，或持續拖低港股表現。因此，投資者宜吼實今晚美國所公布之去年第四季國內生產總

值（ＧＤＰ）數據，預期按季升２﹒５％，略低於前值的２﹒６％。若然美國ＧＤＰ數據優於市

場預期，美國加息步伐或會加快，繼而拖低金融市場。



＊炒股不炒市，吉利博炒業績＊



港元持續疲弱，港元兌美元跌至２００７年最低水平，報７﹒８２９８；加上北水持續流出

本港，資金流動性相對偏緊，引致港股較為波動。預料港股短期內先在３０８００點爭持，下行

支持位暫在３０５００點。倘若大藍籌業績佳勝預期，可望後市能重拾升軌，繼而挑戰

３１２００點。

踏入藍籌業績期，投資者宜「炒股不炒市」，其中，吉利（００１７５）可看高一線，原因

有兩點。其一，吉利將於下月２１日放榜，可望博業績憧憬借勢炒高。其二，吉利業務發展方面

，其新ＳＵＶ車型進軍俄羅斯，目標年銷量５萬輛，加上其母企入股戴姆勒獲默克爾支持，可望

刺激其未來汽車銷量。（ｇｖ）

