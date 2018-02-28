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28/02/2018 12:34

《談國論企－黎偉成》製造業２月份季節性減產仍俏看前景

　　《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１８年２月份環比及同比皆明顯回
落，特別是（１）生產明顯減弱，和（２）出口新訂單、（３）在手訂單與出口相關的進口均有
不同程度收縮，但（４）主要原材料購進價格、（５）出廠價格等加大回落速度，而（６）生產
經營活動預期指數樂觀情緒有明顯回升，意味製造業俏看未來的經營和生產前景，卻仍得繼續密
切留意往後的發展。
　
＊出廠價隨主要原材料價格回落可改善競爭力＊
　
　　來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料
，製造業採購經理指數在２０１８年２月份所達的５０﹒３（見表一），比對上一個月的
５１﹒３回落整整１個百分點，相對於２０１８年月份比２０１７年１２月份的５１﹒６回落
０﹒３個百分點有多降０﹒７個百分點，且較２０１７年２月份５１﹒６低１﹒３個百分點，最
新的變異有：
　　跌幅最大的，為（一）生產分類指數（見表二，餘者同），於２０１８年２月份５０﹒７，
比對上一個月的１月份５３﹒５大幅下滑２﹒８個百分點，比１月份的環比下降的幅度０﹒５個
百分點，２０１７年１２月份的０﹒３個百分點等回落的速度加快，但此比２０１７年２月份環
比回落３個百分點。需要留意的是２０１８年２月中為農曆新年，製造企業通常會在１月份加班
趕貨，不僅要避免長假期停工減產的壓力，更要提早付運以應付歐美復活節市場所需。
　　正正因為２０１８年２月份有農曆新年長假期，故（一）製造業所接的訂單中的（Ｉ）出口
新訂單，於２０１８年２月份處４９，環比回落０﹒５個；問題是這是連續兩個月處臨界點５０
以下的輕微收縮逆境，為自２０１６年８月份處４９﹒７以來的再度收縮，加上此數於２０１７
年２月份達５０﹒８回落１﹒８個百分點，可見新況絕對不可忽視。初步估計，中國的出口新訂
單於新一年伊始的兩個月再度收縮，有可能受到來自美國的新訂單有所減少，特朗普之「美國優
先」和對包括中國在內的世界各地輸美物資會作出種種經貿保護主義政和措施，或使美資企業的
進口採取審慎觀望策略。
　　製造業的出口新訂單於２０１７年下半年的發展和表現尚屬不錯，故２０１８年上半年特別
是一季度的商品對外出口，顯然仍可以保持基本穩增之態。
　　和（ＩＩ）進口分類指數於２０１８年２月份達４９﹒８，比上月的５０﹒４低０﹒６個百
分點，更是再回落至臨界點之下，當然比２０１７年２月份的５１﹒２低１﹒４個百分點，同樣
要注意者為上年同期之數顯外需仍然強烈，使進口訂單尚保輕微擴張。
　　此使（ＩＩＩ）製造業的整體新訂單於２０１８年２月份之５１，比對上一個月的５２﹒６
低１﹒６個百分，跌幅比１月份相對於２０１７年１２月份的５３﹒４下降０﹒８個百分點有所
擴大，而此數於２０１７年２月份仍達５３﹒，即２０１８年頭一個月的同比要減２個百分點。
至於（ＩＶ）在手訂單分類指數，於２０１８年２月份４４﹒９環比回落０﹒４個百分點，比１
月份的４５﹒３的環比減少整整１個百分點略見回穩，當然是相關連的負面效應。
　
＊從業人員續降須狠狠提升勞工素質以升級轉型＊
　
　　同樣需要注視的問題，為問題是（三）從業人員分類指數於２０１８年２月份４８﹒１，比
對上一個月的４８﹒３，與１月份比２０１７年１２月份的４８﹒５減低０﹒２個百分點的跌幅
持平，反映出製造業生產和接單情況不斷好轉甚至擴張，勞工卻未有受惠，既與製造業的生產與
投資不斷轉型升級，唯是勞工未能追上轉型升級新形態的要求。
　　但製造業仍存在若干良性的新發展，特別是（四）成本，（１）主要原材料購進價格分類指
數於２０１８年２月份５３﹒４，比１月份所達５９﹒７大幅回落６﹒３個百分點，而對上一個
月又比２０１７年１２月份的６２﹒２低２﹒５個百分點，由是使（２）出廠價格分類指數於回
落２﹒６個百分點，和處臨界點以下的４９﹒２，而１月份５１﹒８環比２﹒６個百分點，製造
業產品素質和競爭力顯然續有提升。
　　更重要者，為（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０１８年２月份達５８﹒２，環
比增長１﹒４個百分點，扭轉１月份達５６﹒８和比２０１７年１２月份的５８﹒７低１﹒９個
百分點之況，有改善。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
　　　　　　　　　　表一：中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指數　　　月環比（個分點）
　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　２月╱２０１８　　　　５０﹒３　　　　－１﹒０
　　　　　　　１月╱２０１８　　　　５１﹒３　　　　－０﹒３
　　　　　　１２月╱２０１７　　　　５１﹒６　　　　－０﹒２
　　　　　　１１月╱２０１７　　　　５１﹒８　　　　＋０﹒２
　　　　　　１０月╱２０１７　　　　２１﹒６　　　　－０﹒８
　　　　　　　９月╱２０１７　　　　５２﹒４　　　　＋０﹒７
　　　　　　　８月╱２０１７　　　　５１﹒７　　　　＋０﹒３
　　　　　　　７月╱２０１７　　　　５１﹒４　　　　－０﹒３
　　　　　　　６月╱２０１７　　　　５１﹒７　　　　＋０﹒５
　　　　　　　５月╱２０１７　　　　５１﹒２　　　　　持平
　　　　　　　４月╱２０１７　　　　５１﹒２　　　　－０﹒６
　　　　　　　３月╱２０１７　　　　５１﹒８　　　　＋０﹒２
　　　　　　　２月╱２０１７　　　　５１﹒６　　　　＋０﹒４
　　　　　　　１月╱２０１７　　　　５１　３　　　　－０﹒１
　　　　　　１２月╱２０１６　　　　５１﹒４　　　　－０﹒２
　　　　　　１１月╱２０１６　　　　５１﹒７　　　　＋０﹒５
　　　　　　１０月╱２０１６　　　　５１﹒２　　　　＋０﹒８
　　　　　　　９月╱２０１６　　　　５０﹒４　　　　　持平
　　　　　　　８月╱２０１６　　　　５０﹒４　　　　＋０﹒５
　　　　　　　７月╱２０１６　　　　４９﹒９　　　　－０﹒１
　　　　　　１２月╱２０１５　　　　４９﹒７　　　　＋０﹒１
　　　　　　１２月╱２０１４　　　　５０﹒１　　　　－０﹒２
　　　　　　１２月╱２０１３　　　　５１﹒０　　　　－０﹒４
　　　　　　１２月╱２０１２　　　　５０﹒６　　　　　持平
　　　　　　１２月╱２０１１　　　　５０﹒３　　　　＋１﹒３
　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　　　　　表二：ＰＭＩ分類指數（月環比．百分點）
　
　　　　　　　　２０１８年　　　　　　　　　　　　　２０１７年
分類　　　　２月　　　　　１月　　　１２月　　　１１月　　　１０月　　　　９月
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新訂單　　５１﹒６　　　５２﹒６　　５３﹒４　　５３﹒６　　５２﹒９　　５４﹒８
　　　　　－１﹒６　　　－０﹒８　　－０﹒２　　＋０﹒７　　－１﹒９　　＋１﹒７　　
生產　　　５０﹒７　　　５３﹒５　　５４﹒０　　５４﹒３　　５３﹒４　　５４﹒７
　　　　　－２﹒８　　　－０﹒５　　－０﹒３　　＋０﹒９　　－１﹒３　　＋０﹒６
進口　　　４９﹒８＊　　５０﹒４＊　５１﹒２＊　５１﹒０　　５０﹒３＊　５１﹒１＊
　　　　　－０﹒６　　　－０﹒８　　＋０﹒２　　＋０﹒７　　－０﹒８　　－０﹒３
出口新單　４９﹒０＊　　４９﹒５＊　５１﹒９＊　５０﹒８　　４５﹒６　　５１﹒３＊
　　　　　－０﹒５　　　－１﹒４　　＋１﹒１　　＋０﹒７　　＋１﹒８　　　０﹒９
在手訂單　４４﹒９　　　４５﹒３　　４６﹒３　　４６﹒６　　４６﹒１　　４７﹒４
　　　　　－０﹒４　　　－１﹒０　　－０﹒３　　＋１﹒０　　＋１﹒９　　＋１﹒３
材料庫存　４９﹒３　　　４８﹒８　　４８﹒０　　４６﹒１　　４６﹒１　　４８﹒９
　　　　　　０﹒５　　　　０﹒８　　－０﹒４　　　持平　　　＋１﹒９　　＋０﹒６
從業員　　４８﹒１　　　４８﹒３　　４８﹒５　　４８﹒８　　４９﹒０　　４９﹒０
　　　　　－０﹒２　　　－０﹒２　　－０﹒３　　－０﹒２　　　持平　　　－０﹒１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　　　　　　　　　表二（續）：ＰＭＩ分類指數（月環比．百分點）
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１７
分類　　　　８月　　　　　７月　　　　６月　　　　５月　　　　４月　　　　２月
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
新訂單　　５３﹒１　　　５２﹒８　　　５３﹒１　　５２﹒３　　５２﹒３　　５３﹒０
　　　　　＋０﹒３　　　－０﹒３　　　＋０﹒８　　　持平　　　－１﹒０　　＋０﹒２
生產　　　５４﹒１　　　５３﹒５　　　５４﹒４　　５３﹒４　　５３﹒８　　５３﹒７
　　　　　＋０﹒６　　　－０﹒９　　　＋１﹒０　　－０﹒４　　－０﹒４　　＋０﹒６　
進口　　　５１﹒４＊　　５１﹒１＊　　５１﹒２＊　５０﹒０＊　５０﹒２＊　５１﹒２＊
　　　　　＋０﹒３　　　－０﹒１　　　＋１﹒２　　－０﹒２　　－０﹒４　　＋０﹒５　
出口新單　５０﹒４＊　　５０﹒９＊　　５２﹒０＊　５０﹒７＊　５０﹒６＊　５０﹒８＊
　　　　　－０﹒４　　　－１﹒１　　　＋１﹒３　　＋０﹒１　　－０﹒４　　＋０﹒５　
在手訂單　４６﹒１　　　４６﹒３　　　４７﹒２　　４５﹒４　　４５﹒０　　４６﹒０
　　　　　－０﹒２　　　－０﹒９　　　＋１﹒８　　－０﹒４　　－１﹒１　　－０﹒３　
材料庫存　４８﹒３　　　４８﹒５　　　４８﹒６　　４８﹒５　　４８﹒３　　４８﹒６　
　　　　　－０﹒２　　　－０﹒１　　　＋０﹒１　　＋０﹒２　　　持平　　　＋０﹒６　
從業人員　４９﹒１　　　４９﹒２　　　４９﹒０　　４９﹒４　　４９﹒２　　４９﹒２
　　　　　－０﹒１　　　＋０﹒２　　　＋０﹒２　　＋０﹒２　　－０﹒８　　＋０﹒３　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
＊為經季節調整之數
資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心
資料整理：黎偉成

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