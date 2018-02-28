《午市前瞻》北水流出，港股走勢偏淡料３０６００點見支持

《經濟通通訊社２８日專訊》美國加息步伐或加快，聯儲局主席鮑威爾出席眾議院聽證會中

暗示不排除四度加息，深化市場對加息憂慮，美國十年期債息重上２﹒９厘，美股三大指數均走

軟，道指跌２９９點報２５４１０點。中國２月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒３，低於市場預

期的５１﹒２，Ａ股因而大幅回吐。港股受Ａ股及美股走弱拖累，低開２３１點報３１０３７，

之後重磅股全線下挫，恆指一度低見３０７０３點跌５６４點，失守三萬一關口，及跌穿十天線

（３０９５１點）及廿天線（３１１４２點），最終港股中午收報３０７４３點，跌５２５點或

１﹒６８％，主板成交６９２﹒４１億。

國指插３２４點或２﹒５６％，報１２３２２點。滬指跌４１點或１﹒２７％，報３２５０

點。



＊重磅股受壓內房領跌，吉利萬洲友邦逆市升＊



重磅股受壓，港交所（００３８８）開市一度低見２８２﹒２元，午收跌幅收窄，最終跌１

﹒３１％，報２８６元。該股中午公布全年度業績，全年多賺２８％至７４億元，派末期息２﹒

８５元。

其他重磅股方面，騰訊（００７００）低見４３２﹒２元，穿五十天線（４３４﹒１９元）

，最終收跌２﹒９６％報４３２﹒８元，匯控（００００５）跌０﹒７％，報７８﹒０５元；平

保（０２３１８）跌２﹒４６％，報８３﹒２５元；建行（００９３９）跌３﹒５８％，報８﹒

０８元。

跌市中僅三隻藍籌股企穩上升，吉利汽車（００１７５）今升１﹒２０％報２５﹒３５元，

暫為表現最佳藍籌，母企吉利集團入股德國平治（內地稱奔馳）母公司戴姆勒引起巿場熱議，德

國總理默克爾表示，德國金融監管機構ＢａＦｉｎ正審查有關交易，以了解在披露透明度上有否

存在缺失，初步未發現有違規跡象；萬洲國際（００２８８）升１﹒１６％，報９﹒５８元；早

前公布業績勝預期的友邦（０１２９９）獲大和升目標上望８６元，今逆市漲０﹒５３％，報

６５﹒９元。

內房領跌藍籌，中海外（００６８８）低見２７﹒１５元，穿十天線（２８﹒０７５元）及

廿天線（２８﹒５２元），最終中午收跌４﹒２１％，報２７﹒３元，暫為表現最差藍籌；潤地

（０１１０９）亦跌３﹒９９％，報２７﹒６５元；萬科（０２２０２）軟４﹒１９％，報

３４﹒３元；融創（０１９１８）跌１﹒５６％，報２８﹒４５元。



＊銀娛今日放榜惟隨市軟，直通電訊逆市瘋炒＊



油價受美元走強拖累走低，美國４月期油跌１﹒４％報６３﹒０１美元，「三桶油」跟隨走

軟，中石油（００８５７）跌２﹒３１％，報５﹒４９元；中石化（００３８６）跌

４﹒１５％，報６﹒２３元；中海油（００８８３）跌３﹒２７％，報１１﹒２４元。

賭股偏軟，銀娛（０００２７）連升三日累漲約４％後，今隨市軟２﹒２４％，報６７﹒８

元；新濠國際（００２００）跌２﹒２１％，報２２﹒１５元；永利澳門（０１１２８）跌

１﹒２９％，報２６﹒８５元；美高梅（０２２８２）跌１﹒５２％，報２２﹒７元。



＊岑智勇：港所２８６元吸納，上望３００元＊



受累內銀內房股走低，目前港股失守３１０００點關口。南華金融集團資料研究部高級策略

師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，昨日為期指結算日，加上北水流出，為大市添加向下壓力，

故港股現階段走勢偏淡。預料港股短期內將於３１０００點爭持，及後若「兩會」會議有新消息

，以及大藍籌業績表現有新驚喜的話，則不排除將有助港股挑戰３２０００點水平，支持位

３０６００點。

他建議投資者「炒股不炒市」。港交所今日公布業績，儘管未有驚喜，惟考慮到本年月初大

市成交額配合，加上同股不同權的利好因素下，可望推高該股向上，因此建議投資者可在現水平

吸納（約２８６元），上望３００元。（ｇｖ、ｇｌ）

