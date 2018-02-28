  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2018 12:45

《午市前瞻》北水流出，港股走勢偏淡料３０６００點見支持

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國加息步伐或加快，聯儲局主席鮑威爾出席眾議院聽證會中
暗示不排除四度加息，深化市場對加息憂慮，美國十年期債息重上２﹒９厘，美股三大指數均走
軟，道指跌２９９點報２５４１０點。中國２月官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒３，低於市場預
期的５１﹒２，Ａ股因而大幅回吐。港股受Ａ股及美股走弱拖累，低開２３１點報３１０３７，
之後重磅股全線下挫，恆指一度低見３０７０３點跌５６４點，失守三萬一關口，及跌穿十天線
（３０９５１點）及廿天線（３１１４２點），最終港股中午收報３０７４３點，跌５２５點或
１﹒６８％，主板成交６９２﹒４１億。
　　國指插３２４點或２﹒５６％，報１２３２２點。滬指跌４１點或１﹒２７％，報３２５０
點。

＊重磅股受壓內房領跌，吉利萬洲友邦逆市升＊

　　重磅股受壓，港交所（００３８８）開市一度低見２８２﹒２元，午收跌幅收窄，最終跌１
﹒３１％，報２８６元。該股中午公布全年度業績，全年多賺２８％至７４億元，派末期息２﹒
８５元。
　　其他重磅股方面，騰訊（００７００）低見４３２﹒２元，穿五十天線（４３４﹒１９元）
，最終收跌２﹒９６％報４３２﹒８元，匯控（００００５）跌０﹒７％，報７８﹒０５元；平
保（０２３１８）跌２﹒４６％，報８３﹒２５元；建行（００９３９）跌３﹒５８％，報８﹒
０８元。
　　跌市中僅三隻藍籌股企穩上升，吉利汽車（００１７５）今升１﹒２０％報２５﹒３５元，
暫為表現最佳藍籌，母企吉利集團入股德國平治（內地稱奔馳）母公司戴姆勒引起巿場熱議，德
國總理默克爾表示，德國金融監管機構ＢａＦｉｎ正審查有關交易，以了解在披露透明度上有否
存在缺失，初步未發現有違規跡象；萬洲國際（００２８８）升１﹒１６％，報９﹒５８元；早
前公布業績勝預期的友邦（０１２９９）獲大和升目標上望８６元，今逆市漲０﹒５３％，報
６５﹒９元。
　　內房領跌藍籌，中海外（００６８８）低見２７﹒１５元，穿十天線（２８﹒０７５元）及
廿天線（２８﹒５２元），最終中午收跌４﹒２１％，報２７﹒３元，暫為表現最差藍籌；潤地
（０１１０９）亦跌３﹒９９％，報２７﹒６５元；萬科（０２２０２）軟４﹒１９％，報
３４﹒３元；融創（０１９１８）跌１﹒５６％，報２８﹒４５元。
　
＊銀娛今日放榜惟隨市軟，直通電訊逆市瘋炒＊

　　油價受美元走強拖累走低，美國４月期油跌１﹒４％報６３﹒０１美元，「三桶油」跟隨走
軟，中石油（００８５７）跌２﹒３１％，報５﹒４９元；中石化（００３８６）跌
４﹒１５％，報６﹒２３元；中海油（００８８３）跌３﹒２７％，報１１﹒２４元。
　　賭股偏軟，銀娛（０００２７）連升三日累漲約４％後，今隨市軟２﹒２４％，報６７﹒８
元；新濠國際（００２００）跌２﹒２１％，報２２﹒１５元；永利澳門（０１１２８）跌
１﹒２９％，報２６﹒８５元；美高梅（０２２８２）跌１﹒５２％，報２２﹒７元。

＊岑智勇：港所２８６元吸納，上望３００元＊

　　受累內銀內房股走低，目前港股失守３１０００點關口。南華金融集團資料研究部高級策略
師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，昨日為期指結算日，加上北水流出，為大市添加向下壓力，
故港股現階段走勢偏淡。預料港股短期內將於３１０００點爭持，及後若「兩會」會議有新消息
，以及大藍籌業績表現有新驚喜的話，則不排除將有助港股挑戰３２０００點水平，支持位
３０６００點。
　　他建議投資者「炒股不炒市」。港交所今日公布業績，儘管未有驚喜，惟考慮到本年月初大
市成交額配合，加上同股不同權的利好因素下，可望推高該股向上，因此建議投資者可在現水平
吸納（約２８６元），上望３００元。（ｇｖ、ｇｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道28/02/2018
【預算案】陳茂波：退稅75%上限3萬 強積金對沖預留150億
生財有道28/02/2018
【預算案】財爺：要多元經濟發展 投資未來 關愛共享
板塊分析28/02/2018
政策紅利 北水投機 教育股長炒長有
剖析天下28/02/2018
新舊零售商混戰 沃爾瑪績後重挫
剖析天下28/02/2018
聯儲局議息紀錄偏鷹，經濟續增長或加快加息
國際動態28/02/2018
蘋果擬秋季推3新機 強攻亞洲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 11
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 2
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 3
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 7
抗癌煮意 ． Polly
【零失敗湯水】香菇海帶味噌湯，強心護腦營養齊全 4
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
健康大晒 NEW
【植物奶大比拼】飲牛奶不如飲豆奶？花多眼亂點揀好？ 5
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 3
健康解「迷」
【壓力迫人】強迫症發作！咬手指是因為情緒欠佳？ 3
政是有心 ． 余君雋
太古城住37000人，8個太古城又住37000人？
心理攻防戰 ． 梁若芊
【女友的抉擇】成熟穩重VS風趣幽默，點樣二選一？
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
What's On
【全新櫻花主題系列】Starbucks春日櫻花杯＋全新的白桃/柚子布甸 3
打工秘笈
【拜拜假期後遺症！】只需要6步，馬上回復最佳工作狀態！ 4
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊