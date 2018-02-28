《經濟通通訊社２８日專訊》差估署公布，本港樓價連升２２個月，連續１５個月破頂，今
年首月全港私人住宅樓價指數按月再升１﹒２７％至３５７﹒５點。
當中，中小型單位售價（Ａ，Ｂ及Ｃ類物業）按月升１﹒２７％，大面積單位售價（Ｄ＆Ｅ
類物業）升１﹒０８８％。（ｊｎ）
28/02/2018 10:39
【本港樓市】差估署：本港樓價連升２２個月，按月再升１﹒２７％
《經濟通通訊社２８日專訊》差估署公布，本港樓價連升２２個月，連續１５個月破頂，今
年首月全港私人住宅樓價指數按月再升１﹒２７％至３５７﹒５點。
當中，中小型單位售價（Ａ，Ｂ及Ｃ類物業）按月升１﹒２７％，大面積單位售價（Ｄ＆Ｅ
類物業）升１﹒０８８％。（ｊｎ）
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