【本港樓市】差估署：本港樓價連升２２個月，按月再升１﹒２７％

《經濟通通訊社２８日專訊》差估署公布，本港樓價連升２２個月，連續１５個月破頂，今

年首月全港私人住宅樓價指數按月再升１﹒２７％至３５７﹒５點。

當中，中小型單位售價（Ａ，Ｂ及Ｃ類物業）按月升１﹒２７％，大面積單位售價（Ｄ＆Ｅ

類物業）升１﹒０８８％。（ｊｎ）

