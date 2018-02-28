《美元走勢－羅明立》鮑威爾放鷹，美股急挫美元造好

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒５３ １０７﹒０１ １０７﹒０３

歐元╱美元 １﹒２２３８ １﹒２２１５ １﹒２２３８

英鎊╱美元 １﹒３９１６ １﹒３８８８ １﹒３９１１

美元╱瑞郎 ０﹒９４０４ ０﹒９３８７ ０﹒９３９０

美元╱港元 ７﹒８２９１ ７﹒８２６０ ７﹒８２８７

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《美元走勢》星期二（２７日）美國公布１月耐用品訂單按月跌３﹒７％，跌幅大過預期，

而２月消費者信心指數則升至１３０﹒８。數據對美元影響不大，市場關注的是聯儲局新主席鮑

威爾的講話，結果其言論刺激美匯指數重上９０水平，更逼近近期的高位９０﹒５５。鮑威爾在

國會作證時指美國經濟已較１２月時有所加強，近期的金融波動對經濟未有構成壓力，而數據亦

加強對通脹達標的信心。在回答提問時，主席並無否定今年加息４次的可能，重申經濟較早前更

為強勁。市場認為主席的立場偏鷹，美股即時受壓，道指跌近３００點，１０年債息重上

２﹒９％，非美貨幣全面下挫。



＊吸納歐元＊



歐元昨日跌穿１﹒２２８０後跌幅擴大，今日（２８日）低見１﹒２２１５，非常接近雙頂

形態的重要底部及５０天線。昨日預期美股會下挫不幸言中，美元亦跟隨近期與股市的關連性而

造好。今日建議吸納歐元，預期１﹒２２能提供支持。但若破位必須先行止蝕。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０７﹒５０ １０５﹒８０ １０８﹒１０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２２５ １﹒２３３０ １﹒２１９０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３８４０ １﹒４０００ １﹒３７９０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

