港交所（３８８）全年多賺２８％至７４億元，派末期息２﹒８５元

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，截至去年１２月底止年度純利為

７４﹒０４億元，按年升２８％，每股基本盈利６﹒０３元，末期息２﹒８５元。

期內，ＥＢＩＴＤＡ升２５％，至９６﹒１４億元。ＥＢＩＴＤＡ利潤率較２０１６年增加

４％至７３％，主要因為收入及其他收益與去年相比大幅增加。（ｈｏ）



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