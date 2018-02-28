《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，截至去年１２月底止年度純利為
７４﹒０４億元，按年升２８％，每股基本盈利６﹒０３元，末期息２﹒８５元。
期內，ＥＢＩＴＤＡ升２５％，至９６﹒１４億元。ＥＢＩＴＤＡ利潤率較２０１６年增加
４％至７３％，主要因為收入及其他收益與去年相比大幅增加。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
28/02/2018 12:09
港交所（３８８）全年多賺２８％至７４億元，派末期息２﹒８５元
《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，截至去年１２月底止年度純利為
７４﹒０４億元，按年升２８％，每股基本盈利６﹒０３元，末期息２﹒８５元。
期內，ＥＢＩＴＤＡ升２５％，至９６﹒１４億元。ＥＢＩＴＤＡ利潤率較２０１６年增加
４％至７３％，主要因為收入及其他收益與去年相比大幅增加。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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