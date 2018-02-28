銀娛（２７）全年多賺６７％至１０５億元，派特別息４１仙

《經濟通通訊社２８日專訊》銀娛（０００２７）公布，截至去年１２月底止全年純利按年

升６７％至１０５﹒０４億元，每股基本盈利２４５﹒１仙，不派末期息，惟派特別息每股４１

仙。

期內收益６２４﹒５億元，稅前溢利１０６﹒３億元。（ｈｏ）



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