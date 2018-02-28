《再戰明天》內地公布財新製造業採購經理人指數，韓股因假期休市

《經濟通通訊社２８日專訊》明日（１日），內地公布２月財新製造業採購經理人指數，瑞

士公布第四季經濟增長。



＊瑞典央行總裁英韋斯就經濟和貨幣政策發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，瑞典央行總裁英韋斯討論該央行的

歷史和貨幣的發展。明日，日本央行審議委員片岡剛士發表講話。

明午４：００ｐｍ，西班牙央行總裁林德在當地舉辦的活動上發表演講。３：００ｐｍ，瑞

典央行總裁英韋斯就經濟和貨幣政策發表講話。



＊內地公布２月財新製造業採購經理人指數＊



明日南韓股市因假期休市。

在數據方面，明早５：３０ａｍ，澳洲公布２月ＡｉＧ製造業表現指數。明早，

７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券及股票，和日本投資海外債券和股票的資金流向

。８：００ａｍ，南韓公布２月貿易收支，料貿盈由３７﹒２億美元收縮至２３﹒９億美元；進

口年率料由２０﹒９％降至１２％；出口年率料由２２﹒２％大跌至０﹒５％。９：４５ａｍ。

中國公布２月財新製造業採購經理人指數，料由５１﹒５降至５１﹒３。



＊瑞士公布第四季國內生產總值＊



１：００ｐｍ，日本公布２月汽車銷售。日本２月消費者信心指數料由４４﹒７升上

４４﹒８。２：４５ｐｍ，瑞士公布第四季國內生產總值季率，料由０﹒６％收縮至０﹒５％；

年率料由１﹒２５％擴張至１﹒７％。４：１５ｐｍ，瑞士公布１月零售銷售。４：３０ｐｍ，

瑞士公布２月製造業採購經理人指數，料由６５﹒３降至６４。



＊依利安達派業績，海通證券開股東會＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國光大綠色環保（０１２５７）、依利安達

（０１１５１）和中信國際電訊（０１８８３）。

開股東會的公司有：魏橋紡織（０２６９８）、中國人民保險（０１３３９）、時代地產

（０１２３３）和海通證券（０６８３７）。（ｈｏ）

