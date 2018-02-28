【預算迴響】致同：預算案退稅措施不足，料非經營帳目赤字機會微

《經濟通通訊社記者伍嘉儀２８日報道》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。

致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮接受《經濟通通訊社》訪問時表示，最新《預算案

》已經涵括多個範疇並作出相應措施，包括社會福利，因此若以１０分為滿分，他給予新一份

《預算案》７分至８分。

陳錦榮認為，政府作為先行者，增加了對創新科技及金融科技方面重視及投資。同時，他認

為現時香港的債券市場是發展初期階段，而政府亦於《預算案》作出一系列措施推動債券市場發

展，包括政府推動綠色金融，建議推出借款上限為１０００億元的綠色債券發行計劃，集資所得

將撥入基本工程儲備基金，為政府的綠色工務項目提供資金。以及計劃推出一系列措施，鼓勵

「一帶一路」沿線的投資者及集資者參與香港債券市場。

不過，陳錦榮指出，最新《預算案》美中不足的地方，包括未能解決土地價格及樓價高企的

問題，以及退稅措施不足夠，中產受惠較少。《預算案》指出，寬減２０１７╱１８年度７５％

的薪俸稅和個人入息課稅，上限為３萬元，但陳錦榮認為，應提升至４萬元。

另外，對於《預算案》預期非經營帳目則會在２０２１╱２２年度出現輕微赤字。陳錦榮認

為出現輕微赤字的機會不大，因為未來幾年創新科技及金融科技繼續發展，帶動香港發展。另外

，陳錦榮估計，未來幾年政府將會維持龐大開支水平，政府預計來年帳目將錄得４６６億元的綜

合盈餘，是屬於合理估算。

