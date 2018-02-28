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即市新聞

28/02/2018 17:43

《小傳日記》鮑威爾放鷹，震散港股匯！

　　《小傳日記》香江魚缸噚日（２７日）已經要調頭碌落山，點知一碌再碌，皆因花旗國聯儲
局新「揸Ｆｉｔ人」鮑威爾登場，首次國會聽證即「放鷹」，暗示有機會今年加息四次，道指跣
低２９９點完場報２５４１０，傷。
　　香江魚缸今朝（２８日）都嚇到低開２３１點報３１０３７，跌穿廿天線，點知淡友原來未
夠喉，一眾內銀、內險、內房佬繼續捱打。大市開市五分鐘左右，跌幅就急擴至約４００點。最
慘係股王ＱＱ（００７００）又再次被攻陷，拖低大市最多急插５６４點至３０７０３，連十天
線（約３０９６２）、五十天線（約３１０３３）都無埋，好友傷亡慘重。
　　總結全日戰況，ＱＱ收低逾３巴仙報４３２﹒２銀，一次過失守十天、廿天及五十天線，係
第二差藍戰；建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）都碌低２至３巴
仙，各收８﹒１５銀、６﹒７６銀及４﹒２７銀。咁多大藍戰都舉白旗，恆指收市都唔見４２３
點或１﹒４巴仙，報３０８４４；國指再次跑輸，收低２６４點或２﹒１巴仙報１２３８２，全
日成交逾１３５３億銀，同噚日唔係差好多。
　　但有一點要提醒缸友，由於孖屐驚咗花旗國加快加息，港匯喺香江時間４：０１ｐｍ，再度
轉弱，最殘見７﹒８２９８，係２００７年８月以來最低水平添呀！有貨缸友小心魚缸聽日又震
過呀！

＊波叔嗌小心磚頭佬謹慎，物流要崛起股仔好歡喜＊

　　財政司司長波叔（陳茂波）今朝發表財政預算案，預期喺未來五年私人住宅單位的平均落成
量將達到每年約２０８００個，不過因為花旗國利率正常化繼續推進，香港嘅超低利率都幾難持
續，樓市可能有壓力呀。磚頭佬普遍腳仔軟，九倉（００００４）碌低近１巴仙，報２９﹒３銀
；長實（０１１１３）跌約半個巴仙，報６７﹒７銀；信置（０００８３）挫超過２巴仙，報
１３﹒８４銀。噚日公布業績嘅新地（０００１６）有大和繼續唱好，微微踢高近１巴仙。
　　波叔仲話要加強香江嘅貿易同埋物流中心地位，表示政府會積極改善配套，令空運同埋海運
嘅處理量都可以增強喎。部分物流佬就借機會偷偷地跳起，當中盛良物流（０８２９２）就最勁
揪，飛起２３巴仙，報１﹒４２銀。不過，嘉里物流（００６３６）就腳軟近１巴仙報
１０﹒６６銀。

＊阿媽獲祝福吉利好氣勢，生發發失寵內房遇冷鋒＊

　　砵砵車吉利（００１７５）新ＳＵＶ車型進軍俄羅斯，目標年銷量５萬架。另外，之前母公
司吉利集團入股德國平治母公司戴姆勒，似乎獲得德國總理默克爾支持，令到股價飆前２巴仙，
報２５﹒５５銀。
　　生發發（００３８８）全年生意十分好，多賺近三成，達７４億銀，末期息每股２﹒８５銀
，不過孖屐今日氣氛差，最終生發發都係隨市跣低２巴仙，報２８４銀。
　　神州磚頭就遇冷鋒，有消息指中信銀行叫停北京地區住房抵押貸款，中海外
（００６８８）、潤地（０１１０９）呢Ｄ磚頭就唔見約３巴仙至４巴仙，分別報２７﹒５銀及
２７﹒９５銀。融創（０１９１８）、碧桂園（０２００７）就分別無咗約１巴仙，報２８﹒７
銀及１４﹒０８銀。

＊績優缸友愛友邦見穩收，玖紙再飛升銀娛亦夠勁＊

　　ＡＩＡ（０１２９９）作為藍戰之一，今日表現真係唔話得。大市唔見四、五百點，ＡＩＡ
都仲可以逆市企定！公司噚日開市前出完靚仔業績之後，大行都出嚟唱好，當中大和看好畀「他
屐」到８６銀，評級重申「掃貨」。公司今日仲要裂口高開，之後埋單靠穩報６５﹒５５銀，勁

　　玖紙（０２６８９）業績好，今日繼續熱炒，高盛維持「掃貨」評級，股價再飆上近２巴仙
，報１４﹒１２銀；街坊理文造紙（０２３１４）中午宣布全年多賺７６巴仙，當然開心跳高，
點知缸友好消息出貨，埋單倒跌近３巴仙收８﹒９５銀，真無癮。
　　賭股大阿哥銀娛（０００２７）全年多賺近七成，派特別息４１仙，瑞信繼續睇好銀娛之下
，股價彈高逾１巴仙，報６８﹒５銀。仲有溫馨提示，馬交賭收最快聽日公布，一班兄弟好似永
利馬交（０１１２８）都逆市微升喇，唔通有好消息？

＊摩指新成員旭輝卻沉船，直通可留低全魚缸最威＊

　　旭輝（００８８４）今日收咗市之後，就納入ＭＳＣＩ中國指數喇，同時亦即將向中國小型
股指數Ｓａｙ　Ｇｏｏｄｂｙｅ，正當各位缸友覺得呢個小小嘅轉變會帶嚟希望，點知事與願違
，缸友一早消化晒呢個消息，旭輝惟有隨市跪低，最終完場時便瞓低約５巴仙，埋單６﹒１６銀
，有貨嘅缸友跌到一地眼鏡碎。
　　傷心嘅唔單止係旭輝，仲有中國白銀（００８１５）！佢分拆嘅線上珠寶零售商金貓銀貓
（０１８１５），由今日起至３月５日中午招股，一共發行近２億股。同時，公司仲打算，向每
持有公司６０股股份嘅合資格股東，分發一股金貓銀貓股份添呀。但中國白銀全日仍然翻唔到身
，收市仍收跌近５巴仙，報１﹒８１銀。
　　另一邊廂，直通電訊（０８３３７）嘅上市地位終於有新進展啦！創業板嘅上市委員會表示
，依家終於證明到佢可以擁有足夠業務運作，仲保證到股份可繼續上市添，因此就推翻之前取消
公司上市地位嘅決定。消息一出，直通電訊一度瘋炒急彈５倍至０﹒２４８銀，創咗２０１６年
６月以來嘅高位，雖然之後升少咗，但都仲仍然飛起約３倍，報０﹒１６５銀，勁！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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