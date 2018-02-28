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即市新聞

28/02/2018 13:01

《真知灼見－溫灼培》加息四次大門未開，意大選前歐元兩徬徨

　　《真知灼見》聯儲局主席鮑威爾於昨晚（２７日）美國國會財務委員會上指，聯儲局會在防
止經濟過熱及讓通脹重返２％的事情上，致力取得平衡。為達此目標，該局會繼續以「循序漸進
」方式加息。另外，對於聯儲局現行的退市政策，鮑威爾指他甚喜歡，因為政策運作良好以及市
場也明白其運作。對於近期美國長債息率的上升，以及股市波動等；鮑威爾指，雖然在一定程度
上收緊了現時市場的財務狀況，但他認為不會影響長遠經濟發展。最後，他認為強勁的勞工市場
會繼續帶動家庭消費，加上環球經濟改善同時有助增強美國出口，這一切均會繼續推動企業投資
以至整體經濟增長。

＊美股急挫美元全面上揚＊

　　整個聽證會明顯顯示鮑威爾相當看好美國經濟前景，而「循序漸進」加息將會繼續是聯儲局
的貨幣政策方向；這給予市場感覺聯儲局今年將最少加息三次，甚至有可能加息四次。而根據
《彭博》引述美元利率期貨市場估計，聯儲局３月加息已幾近市場共識；至於今年加息三次機會
率則為７２％，相反若加息四次機會率暫只有３４％，顯示市場對加息四次的想法仍有保留。受
上述因素影響，美股道指昨晚跌２９９點或１﹒１６％；而美元匯價則全面上揚，歐元跌返
１﹒２２３３美元水平。美國１０年儲息今早於亞洲市場報２﹒９％。

＊美財赤嚴重難加息四次＊

　　從今早（２８日）亞洲市場，不難發現美國１０年債息雖見回升，但仍未過３厘，就是上周
三（２１日）的高位２﹒９５７％亦未到。美匯指數方面，雖然重上９０指數點之上，但也只是
於過去一個月的範圍內波動；所以嚴格來說，市場並沒有因為鮑威爾昨晚的言論而見重大改變。
筆者依然估今年內聯儲局只加息三次，難有四次加息的機會。倘論經濟，確實不能排除加息四次
的可能性；但面對美國政府財赤嚴重，需大量發債，為免債息大舉抽高增加美國政府的發債成本
，料聯儲局今年難加息四次。

＊歐政局倘轉穩歐元可升＊

　　現時市場焦點已轉移至周日（４日）的意大利大選，以及德國總理默克爾能否成功籌組政府
。由於歐洲的不穩定因素眾多，相信餘下本周歐元較易受壓。而如果意大利在大選中出問題，又
或默克爾未能於本周成功組政府，政治的不穩定料會把下周初歐元匯價推落１﹒２０美元水平。
這點大家必須理解。當然，如歐洲政局過了本周可穩定下來，屆時就不排除歐元有機會重拾升軌
。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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