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28/02/2018 16:11

中資金融股拖低大市，港股下跌４２３點收報３０８４４失十天線

　　《經濟通通訊社２８日專訊》聯儲局新任主席鮑威爾鷹派言論，市場因而相信今年將加息
４次，刺激美國十年期債息重上２﹒９厘，美股三大指數隔晚（２７日）走軟，道指跌２９９點
報２５４１０點。港股今早低開低開２３１點報３１０３７，其後內地股市受壓，受累中國２月
官方製造業ＰＭＩ回落至５０﹒３低於市場預期，拖累中資金融股向下，加上重磅股騰訊
（００７００）及港交所（００３８８）等乏力，大市跌幅曾一度擴至５６４點，低見
３０７０３點。最終收報３０８４４點，下跌４２３點或１﹒３５６％，失守廿天線
（３１１４７點）、五十天線（３１０３３點）及十天線（３０９６２點）。主板成交
１３５３﹒２４億元，比上日減少近２％。
　　國指跌２６４點或２﹒０９％，報１２３８２點。滬指跌３２點或０﹒９９％，報３２５９
點。

＊港交所績後仍隨市軟，銀娛業績勝預期仍跌＊

　　港交所（００３８８）今早隨市走軟，該公司於中午公布去年業績，全年多賺２８％至
７４﹒０４億元，表現符合市場，午後跌幅收窄，最終仍收跌２％，報２８４元。
　　其他重磅股方面，騰訊（００７００）下跌３﹒０９％，報４３２﹒２元；匯控
（００００５）下跌０﹒７６％，報７８元；友邦（０１２９９）無升跌，報６５﹒５５元；中
移動（００９４１）下跌０﹒６１％，報７３﹒４元。
　　同樣於中午放榜的還有銀娛（０００２７），全年純利增長６７％至１０５﹒０４億元，績
後獲瑞信繼續看好，仍要隨市下跌１﹒２３％，報６８﹒５元。澳門最快於明日公布最新賭收數
據，但濠賭股普遍隨市軟，金沙（０１９２８）下跌０﹒７９％，報４４﹒１５元；美高梅
（０２２８２）無升跌，報２３﹒０５元。
　　瑞信維持萬州（００２８８）的「跑贏大市」評級及目標價１０﹒９元，逆市上升
２﹒４３％，報９﹒７元，為最佳表現藍籌。

＊吉利汽車逆市升２％，滬指偏軟券商股走低＊

　　本港新一份財政預算案未有提及驚喜的樓市政策，地產股個別發展，上日放榜的新地
（０００１６）上升０﹒６９％，報１３０﹒７元；信置（０００８３）下跌２﹒４％，報
１３﹒８４元；恆地（０００１２）下跌０﹒２％，報５１元。
　　吉利汽車（００１７５）母企入股戴姆勒獲德國總理默克爾開綠燈，今日反彈２％，報
２５﹒５５元，為第二好表現藍籌股。
　　內銀股全線受壓，建設銀行（００９３９）下跌２﹒７５％，報８﹒１５元；農行
（０１２８８）下跌２﹒２５％，報４﹒３５元；中行（０３９８８）下跌２﹒２９％，報
４﹒２７元；工行（０１３９８）軟２﹒０３％，報６﹒７６元。
　　滬指偏軟，拖低中資券商股走勢，中信証券（０６０３０）跌３﹒１７％，報１７﹒７２元
，失守十天線（１８﹒１０８元）及百天線（１７﹒７５３元）；中國銀河（０６８８１）下跌
２﹒４９％，報５﹒４９元；ＨＴＳＣ（０６８８６）下跌１﹒９９％，報１５﹒７８元。
（ａｌ）

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