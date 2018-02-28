《廣匯論勢－鄭廣復》瑞郎失守２０日線下試０﹒９７５

《廣匯論勢》上任約一個月的美國聯儲局主席鮑威爾，昨晚（２７日）出席國會聯合經濟委

員會聽證會，就經濟前景及近期貨幣政策措施發表講話，市場關注其究竟會發「鷹」派言論或是

轉投「鴿」派陣營。鮑威爾表示，市場波動不會令當局停止加息，並強調勞工市場表現強勁，消

費者開支穩固及薪酬增速正在加快，他又指出，即使近期市況波動，但金融市場仍然寬鬆，同時

通脹仍然低於２％長期目標，聯儲局認為進一步漸加息有利於達到兩大目標。雖然鮑威爾並無暗

示今年會否合共加息四次，但從他對美國經濟前景樂觀的看法判斷，市場認為加息四次的機會仍

高。



＊聯儲局或１１月前加息三次＊



從客觀因素來看，美國經濟在２０１７年只有首季按季增長率１﹒２％最差，其後三個季度

分別達到３﹒１％、３﹒２％及２﹒６％，１月份失業率為４﹒１％，連續第四個月保持在１７

年低位，通脹率亦在去年９至今年１月維持在２％或以上。利率期貨顯示，投資者預期３月份加

息０﹒２５厘機會率，從２月２３日的７８﹒９％急升至８７﹒４％，６月份加息０﹒２５厘機

會率亦由５６﹒７％急升至７１﹒１％，９月加息０﹒２５厘機會率亦由３４﹒４％輕微升至

４５﹒４％，１２月份維持利率在２至２﹒２５厘的機會率由３５﹒８％微升至３９﹒２％，似

乎反映投資者預期聯儲局會在１１月中期選之前完成三次加息行動。



＊鮑威爾：市場波動無礙加息＊



雖然美股在１月底開始下跌，但如今已收復七成失地，且聯儲局的貨幣政策以穩定物價及支

持經濟增長為主要目的，股市下跌受眾多因素影響，不應該左右目前貨幣政策正常化步伐，紐約

聯邦儲備銀行行長杜德利亦指，早前美股的急跌，相對於過去近１０年的升市只是小事一樁

（Ｓｍａｌｌ Ｐｏｔａｔｏｅｓ），三藩市聯邦儲備銀行行長威廉斯亦表示，為令經濟保持增

長，不能讓它過熱，並預期聯儲局將維持漸進加息步伐，鮑威爾昨晚的言論引證了上述觀點。

美元匯價受到鮑威爾的言論影響而全面走強，美國１０年期債息亦重上２﹒９厘水平，突破

３厘之時相信就是美股重拾大跌浪之際，而且並非遙遠。目前道瓊斯工業平均指數的５２周平均

股息約為２﹒０８厘，標普５００為１﹒８８厘。然而，無風險的美國１年期國債孳息率目前是

２﹒０７５厘；換言之，買美股已不吸引，投資者或可能等待收取減稅措施為帶來的特殊收益後

再拋售手上股票。

另一方面，市場預期ＥＣＢ將於今年９月底結束買債之際，行長德拉吉昨天表示，周遭的不

確定性令歐元區經濟閒置情況或比想像更嚴重，尤其是勞工市場，可能導致物價壓力降低；但同

時指當局認為，在ＥＣＢ的貨幣政策措施下，整體通脹將會恢復逐步上升，而隨著經濟持續增長

及失業率進一步下跌，經濟閒置情況將會逐步消退。德拉吉在１月下旬曾批評美國刻意唱淡美元

，違反防止貨幣戰的國際守則，同時指出歐元升值是經濟增長的最大風險。如今，德拉吉又在市

場預期ＥＣＢ將於９月份結束買債時，提出經濟閒置情況可能比想像更嚴重，相信是不希望市場

過分集中在結束買債，推高歐元匯價。



＊歐元跌穿雙頂頸線機會高＊



技術上，歐元兌美元已在日線圖呈雙頂形態，近期反彈亦受制於２０日ＳＭＡ

（１﹒２３５９），現時距離９月底的潛在結束買債計劃時間仍有７個月，暫未能反揮支持作用

，反而需關注即將於周日（４日）意大利舉行大選。民調顯示，反歐盟的五星運動將會取多

２８％的支持票；不論五星運動能否成為執政黨，只要其在國會席位增加，不會與其他黨派結盟

，若然其勝出，再爆出黑天鵝，歐元將會承受更大的沽壓。

昨天歐元兌美元再度出現向下突破訊號；如無意外，匯價短期內將下試１﹒２２０５的雙頂

頸線支持，失守將下試１﹒１８５５量度目標。其他貨幣方面，美元兌瑞已明顯守穩２０日

ＳＭＡ（０﹒９３４４），短期傾向上試雙底頸線０﹒９４７０，突破將挑戰量度目標

０﹒９７５２。美元兌日圓雖然仍未重上２０日ＳＭＡ（１０７﹒８９），但昨天亦出現初步向

上突破訊號，後市如進一步升破２０日ＳＭＡ，重新走強訊號將更明確，１０８﹒５５將為下一

重要阻力，突破將挑戰１１１﹒５５。



＊金價跌穿三角形上升軌＊



昨天金價亦向下突破了日線圖三角形上升軌，最低跌至１３１３﹒５美元，收報

１３１８﹒４美元，短期傾向下試２月８日低位１３０７美元，目前上落區仍然維持在１３３５

至１２９０美元；以目前的形勢發展，１３００美元將會失守，下周五（９日）美國勞工部公布

２月份就業報告，若然維持強勁表現，進一步加息壓力增加，金價有機會重返１２９０至

１２４５美元上落。銀價亦向下突破，失守１６美元的可能性大增，將會傾向短期下試

１５﹒６０美元重要支持。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

