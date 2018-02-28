  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/02/2018 13:09

《廣匯論勢－鄭廣復》瑞郎失守２０日線下試０﹒９７５

　　《廣匯論勢》上任約一個月的美國聯儲局主席鮑威爾，昨晚（２７日）出席國會聯合經濟委
員會聽證會，就經濟前景及近期貨幣政策措施發表講話，市場關注其究竟會發「鷹」派言論或是
轉投「鴿」派陣營。鮑威爾表示，市場波動不會令當局停止加息，並強調勞工市場表現強勁，消
費者開支穩固及薪酬增速正在加快，他又指出，即使近期市況波動，但金融市場仍然寬鬆，同時
通脹仍然低於２％長期目標，聯儲局認為進一步漸加息有利於達到兩大目標。雖然鮑威爾並無暗
示今年會否合共加息四次，但從他對美國經濟前景樂觀的看法判斷，市場認為加息四次的機會仍
高。

＊聯儲局或１１月前加息三次＊

　　從客觀因素來看，美國經濟在２０１７年只有首季按季增長率１﹒２％最差，其後三個季度
分別達到３﹒１％、３﹒２％及２﹒６％，１月份失業率為４﹒１％，連續第四個月保持在１７
年低位，通脹率亦在去年９至今年１月維持在２％或以上。利率期貨顯示，投資者預期３月份加
息０﹒２５厘機會率，從２月２３日的７８﹒９％急升至８７﹒４％，６月份加息０﹒２５厘機
會率亦由５６﹒７％急升至７１﹒１％，９月加息０﹒２５厘機會率亦由３４﹒４％輕微升至
４５﹒４％，１２月份維持利率在２至２﹒２５厘的機會率由３５﹒８％微升至３９﹒２％，似
乎反映投資者預期聯儲局會在１１月中期選之前完成三次加息行動。

＊鮑威爾：市場波動無礙加息＊

　　雖然美股在１月底開始下跌，但如今已收復七成失地，且聯儲局的貨幣政策以穩定物價及支
持經濟增長為主要目的，股市下跌受眾多因素影響，不應該左右目前貨幣政策正常化步伐，紐約
聯邦儲備銀行行長杜德利亦指，早前美股的急跌，相對於過去近１０年的升市只是小事一樁
（Ｓｍａｌｌ　Ｐｏｔａｔｏｅｓ），三藩市聯邦儲備銀行行長威廉斯亦表示，為令經濟保持增
長，不能讓它過熱，並預期聯儲局將維持漸進加息步伐，鮑威爾昨晚的言論引證了上述觀點。
　　美元匯價受到鮑威爾的言論影響而全面走強，美國１０年期債息亦重上２﹒９厘水平，突破
３厘之時相信就是美股重拾大跌浪之際，而且並非遙遠。目前道瓊斯工業平均指數的５２周平均
股息約為２﹒０８厘，標普５００為１﹒８８厘。然而，無風險的美國１年期國債孳息率目前是
２﹒０７５厘；換言之，買美股已不吸引，投資者或可能等待收取減稅措施為帶來的特殊收益後
再拋售手上股票。
　　另一方面，市場預期ＥＣＢ將於今年９月底結束買債之際，行長德拉吉昨天表示，周遭的不
確定性令歐元區經濟閒置情況或比想像更嚴重，尤其是勞工市場，可能導致物價壓力降低；但同
時指當局認為，在ＥＣＢ的貨幣政策措施下，整體通脹將會恢復逐步上升，而隨著經濟持續增長
及失業率進一步下跌，經濟閒置情況將會逐步消退。德拉吉在１月下旬曾批評美國刻意唱淡美元
，違反防止貨幣戰的國際守則，同時指出歐元升值是經濟增長的最大風險。如今，德拉吉又在市
場預期ＥＣＢ將於９月份結束買債時，提出經濟閒置情況可能比想像更嚴重，相信是不希望市場
過分集中在結束買債，推高歐元匯價。

＊歐元跌穿雙頂頸線機會高＊

　　技術上，歐元兌美元已在日線圖呈雙頂形態，近期反彈亦受制於２０日ＳＭＡ
（１﹒２３５９），現時距離９月底的潛在結束買債計劃時間仍有７個月，暫未能反揮支持作用
，反而需關注即將於周日（４日）意大利舉行大選。民調顯示，反歐盟的五星運動將會取多
２８％的支持票；不論五星運動能否成為執政黨，只要其在國會席位增加，不會與其他黨派結盟
，若然其勝出，再爆出黑天鵝，歐元將會承受更大的沽壓。
　　昨天歐元兌美元再度出現向下突破訊號；如無意外，匯價短期內將下試１﹒２２０５的雙頂
頸線支持，失守將下試１﹒１８５５量度目標。其他貨幣方面，美元兌瑞已明顯守穩２０日
ＳＭＡ（０﹒９３４４），短期傾向上試雙底頸線０﹒９４７０，突破將挑戰量度目標
０﹒９７５２。美元兌日圓雖然仍未重上２０日ＳＭＡ（１０７﹒８９），但昨天亦出現初步向
上突破訊號，後市如進一步升破２０日ＳＭＡ，重新走強訊號將更明確，１０８﹒５５將為下一
重要阻力，突破將挑戰１１１﹒５５。

＊金價跌穿三角形上升軌＊

　　昨天金價亦向下突破了日線圖三角形上升軌，最低跌至１３１３﹒５美元，收報
１３１８﹒４美元，短期傾向下試２月８日低位１３０７美元，目前上落區仍然維持在１３３５
至１２９０美元；以目前的形勢發展，１３００美元將會失守，下周五（９日）美國勞工部公布
２月份就業報告，若然維持強勁表現，進一步加息壓力增加，金價有機會重返１２９０至
１２４５美元上落。銀價亦向下突破，失守１６美元的可能性大增，將會傾向短期下試
１５﹒６０美元重要支持。《金道集團投資研究主管　鄭廣復》

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道28/02/2018
【預算案】「派糖」措施懶人包 一文睇曬！
生財有道28/02/2018
【月結－急挫後回穩】港股2月跌約二千點 3月走向專家意見分歧
生財有道28/02/2018
【預算迴響】澳洲會計師公會：落實理財新哲學 冀扣稅助置業者
生財有道28/02/2018
【預算迴響】會計師公會：觀望創科基金細節 應把握時機檢討稅制
生財有道28/02/2018
【預算迴響】致同：預算案退稅措施不足 料非經營帳目赤字機會微
生財有道28/02/2018
【預算案】退稅增稅階擴 中產交稅交少幾多?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 12
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
香港街頭美食
【口袋清單】4間深圳網紅咖啡店 自拍、喝咖啡、消磨一個下午時光 2
鬆一鬆 ． 通通
【一生受用】10個實用的生活小技巧！ 2
中環人 ． 溫天納
不再炒作概念的狗年股市
論盡中港台 ． 岑逸飛
【2018預測】戊戌狗年，月食修刑 6
食療新意思 ． 陳沛思
【消食化積】新春養生桂圓普洱茶，生熟普洱大不同 7
我家私房菜 ． 韋太
【初七吃素】雜錦素炒 3
抗癌煮意 ． Polly
【零失敗湯水】香菇海帶味噌湯，強心護腦營養齊全 4
健康大晒 NEW
【植物奶大比拼】飲牛奶不如飲豆奶？花多眼亂點揀好？ 5
我做Marketing ． Michael & Derek
【職場藝術】先道歉，後鬧人！中高層人員的管理之道 3
健康解「迷」
【壓力迫人】強迫症發作！咬手指是因為情緒欠佳？ 3
政是有心 ． 余君雋
太古城住37000人，8個太古城又住37000人？
心理攻防戰 ． 梁若芊
【女友的抉擇】成熟穩重VS風趣幽默，點樣二選一？
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
雞飛狗走重臨？
What's On
【全新櫻花主題系列】Starbucks春日櫻花杯＋全新的白桃/柚子布甸 3
打工秘笈
【拜拜假期後遺症！】只需要6步，馬上回復最佳工作狀態！ 4
娛樂情報
黃子華《棟篤特工》6天破2500萬甩「票房毒藥」 影迷齊鼓掌︰吐氣揚眉 3
暢所欲妍 ． 屈穎妍
停一停，忍一忍 207
Member Zone
【家有柴犬 喜事常來】賞你HK$3,888開年大福袋及50份開年利是
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
政是有心 ． 余君雋
不就是打入建制反建制 夠膽推港獨無膽認港獨 27
香港街頭美食
【新年必備賀年糕】小編反轉廚房！炮製「色香味俱全」臘味蘿蔔糕（附食譜） 3
What's On
【拜年錦囊】史上最齊親戚關係稱呼表！「夠誠意、夠體面」賀年禮盒推介 2
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
別看輕白蘿蔔 消滯增強抵抗力一樣掂 8
有種生活 NEW
【深入北韓】80後女生做導遊 帶團走進平壤人的生活 2
小薯茶水間 NEW
2018打工仔攻略 麥玲玲教你職場趨吉避凶！ 4
第一桶金 ． 方元
睇盤捉套路避開大戶股 調整不逞強候低吸藍籌 1
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】你第一眼看到什麼，就決定你是什麼樣的人！ 4
陶冬天下 ． 陶冬
算法股災
健康大晒 NEW
【救心黃金十秒】冬天應如何保護心臟？必須了解的危險信號及緊急應對措施 4
玄來更精彩 ． 黃美雲
【狗年風水攻略】東南財來 正北有災
抵玩自助遊
【$10,000玩7日】快閃水都威尼斯 米蘭大教堂朝聖 1
玩樂好去處
【萌犬迎新年】精選4大室內年宵！入手「至抵價」年貨美食攻略 2
星座命理
【玄來咁簡單！】增加財富有妙法
花生味辦公室 ． 玄米米
政府工你以為好好做？公平政策搞到你返工心驚驚！ 3
論盡中港台 ． 岑逸飛
律政司司長的說漏嘴 12
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾化痰湯水】南瓜栗子粟米瘦肉湯 1
產品簡介

【家有柴犬 喜事常來】分享「喜」氣 內附摺紙教學

【etnet Bonus賞你】E-Max WearHouse 100元現金禮券

【etnet Bonus賞你】新港城中心 至型行李箱保護套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊