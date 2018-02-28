《股林淘金－林家亨》新地（０００１６）穩健可抵震盪

《股林淘金》早前大市的升勢主要是集中在科技板塊，由於相關股份已經累積到一定的升幅

，近期有一定的獲利盤湧現，投資者不妨留意業務比較穩定的本港地產板塊；其中新鴻基地產

（０００１６）可看高一線，集團的主要業務為投資物業以供收租、發展物業以供出售及租賃，

以及停車場管理與物業管理，亦有經營酒店、電訊、運輸、基建及物流之業務。集團的中期純利

為３３０﹒３１億元，按年升５９﹒９％，撇除投資物業公平值變動的影響後，半年基礎溢利為

１９９﹒７３億元，按年升３６﹒７％，高於市場預期。



＊新地中線看１３９元＊



業績持續增長主要是因為現時本港按揭利率處於低水平，經濟環境穩健及相對有利的人口因

素，住宅物業買家的信心保持堅穩，加上在需求主要由用家帶動，令樓價節節上升，因此集團的

房屋銷售額亦同時創下歷史新高。除了本地地產市場外，基於國內近年經濟和地產市道發展勢頭

強勁，新地近年已經開始加大在內地的投資，而且集團除了地產外，亦擁有電訊－－數碼通

（００３１５），公共交通工具－－載通（０００６２）等穩健業務，相信集團下年之業績仍有

望穩中向上。短線技術走勢方面，新鴻基地產早前高見１３９元後受阻，預期於１２５元附近或

以上的成交密集區有一定支持，投資者不於１２９元左右買入，中線上望前高位１３９元，如跌

穿１２４元可考慮止蝕。



＊高雅光學可留意＊



高雅光學（００９０７）早前公布收購星皓文化６０％股權，以進軍內地電影發行業，進軍

內地仍大有增長潛力的電影市場。據悉，像這次發行大熱電影之一的《西遊記女兒國》，集團就

已獲得電影發行收入不少於６０００萬元，將成為高雅光學２０１８年度的收入貢獻。

截至２０１７年３月底止年度，集團營業額及純利分別只有１﹒３６億及８０４萬港元，相

信電影發行業務將成為高雅光學的新盈利來源。高雅收購星皓文化的代價中，部分以每股２﹒５

元發行股份支付，顯示星皓對於高雅的前景亦看好。高雅現市值只有約７億多元，假若未來有成

交增加配合，是有一定的投機值博率。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

