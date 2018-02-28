《投資智慧－鄧聲興》友邦（１２９９）港區增長放慢，力拓東南亞

《投資智慧》友邦（０１２９９）去年業績表現不俗，截至２０１７年１１月底止全年純利

按年增長４６﹒９７％至６１﹒２億美元。期內，稅前股東應佔溢利７１﹒８７億美元，按年增

長４９﹒４２％；稅後營運溢利４６﹒４７億美元，增長１６％，主要受香港、馬來西亞、中國

及其他市場的雙位數增長推動。其股價於績後裂口高開，收復５０天平均線，走勢轉強。



＊香港市場受制於高基數＊



集團新業務價值（ＮＢＶ）增長２８％達３５﹒１２億美元，創新高。惟第四季ＮＢＶ同比

增速亦自首三季的３２％大幅放緩至１７％，主要由於本港市場增長放緩。香港區ＮＢＶ為

１５﹒５９億美元，雖然錄得３４％增幅，但增速已較２０１６的同比增幅４２％有所回順。中

國區則繼續成為增長火車頭，ＮＢＶ增長５４％至８﹒２８億美元。香港市場已率先出現增長放

慢風險，估計集團未來的ＮＢＶ增長亦將受制於高基數的影響。



＊致力轉型區域性保險公司＊



集團近年積極布局東南亞地區業務，其執行力較同業高。去年馬來西亞新業務價值增長

１１％至２﹒２億美元；其他市場亦增長２７％。集團早前收購澳洲聯邦銀行（ＣＢＡ）旗下澳

紐兩地壽險業務，有助強化澳紐兩地的發展規模。料集團未來業務不只集中中國內地及香港的增

長，並致力轉型為區域性的保險公司，過往的高增長表現或轉變為較平穩的增長。

《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

