《一語中的》歐美股市昨日（２７日）因為美聯儲新任主席加息鷹派言論全線下跌，就港股
這麼敏感的今天（２８日）下跌回調純屬正常。
節前抄底的可以逢低加倉了。最近一些重磅藍籌業績期密集發布期開始了，中資企業業績超
預期概率較大。低估值和企業盈利預期向好的牛市邏輯還在那裡從未改變，回調後震盪上漲是正
常。
值得留意的是，美元仍持續反彈，美匯指數於美股收市期間處於９０水平，創兩周高位。
另外，債息急飆，１０年期美債孳息一度升至２﹒９２厘水平，過３厘就危險需要靜一靜了
。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
28/02/2018 17:13
《一語中的－胡明月》上漲邏輯未改變，低吸高拋是賺錢
《一語中的》歐美股市昨日（２７日）因為美聯儲新任主席加息鷹派言論全線下跌，就港股
這麼敏感的今天（２８日）下跌回調純屬正常。
節前抄底的可以逢低加倉了。最近一些重磅藍籌業績期密集發布期開始了，中資企業業績超
預期概率較大。低估值和企業盈利預期向好的牛市邏輯還在那裡從未改變，回調後震盪上漲是正
常。
值得留意的是，美元仍持續反彈，美匯指數於美股收市期間處於９０水平，創兩周高位。
另外，債息急飆，１０年期美債孳息一度升至２﹒９２厘水平，過３厘就危險需要靜一靜了
。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》
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