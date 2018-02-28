《一語中的－胡明月》上漲邏輯未改變，低吸高拋是賺錢

《一語中的》歐美股市昨日（２７日）因為美聯儲新任主席加息鷹派言論全線下跌，就港股

這麼敏感的今天（２８日）下跌回調純屬正常。

節前抄底的可以逢低加倉了。最近一些重磅藍籌業績期密集發布期開始了，中資企業業績超

預期概率較大。低估值和企業盈利預期向好的牛市邏輯還在那裡從未改變，回調後震盪上漲是正

常。

值得留意的是，美元仍持續反彈，美匯指數於美股收市期間處於９０水平，創兩周高位。

另外，債息急飆，１０年期美債孳息一度升至２﹒９２厘水平，過３厘就危險需要靜一靜了

。《高信金融集團執行副總裁 胡明月》

