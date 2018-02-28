《政經脈搏－許照中》港交所宜對「創新產業」作清晰指引以免爭議

《政經脈搏》港交所（００３８８）就引入同股不同權企業上市訂定了詳細章節與框架，並

且提交市場作為期一個月的諮詢，根據港交所自己的估算，倘若諮詢結果無須對有關建議作出重

大的修訂，預期今年４月底便可發表諮詢總結，讓有關上市規則可以即時生效，並且開始接受新

經濟企業的上市申請。



本地市場就應否接納「同股不同權」企業上市的問題經過歷時數年的反覆辯論，到現階段已

經是事在必行的事，只待有關上市規則的制訂工作完成，便可實現，這次諮詢期只有一個月那麼

短暫，跟過往做法有異，根據港交所的解釋，也是基於他們認為市場對於有關問題的討論，包括

曾於去年６月中刊發的「有關建議設立創新板的框架諮詢文件」與及１２月中就上述諮詢文件所

刊發的諮詢總結，已經有充分的時間進行討論和提出意見，因此這次應已涵蓋了各方意見的建議

內容倘若無須作出重大的修改，不同股權架構企業上市的有關籌備工作很快便可以完成，提交港

交所的上市委員會通過，並呈請證監會批准實施，至於能否如港交所預期般在下半年開始便有第

一隻該類股份能夠通過有關程序，正式掛牌，筆者雖然覺得是稍微樂觀了一點，但也不妨拭目以

待。



＊吸引國際新經濟企業前在港第二上市＊



港交所這次也為未有收益或盈利，以致未能通過財務資格測試，而掛牌時候預期市值不低於

１５億港元的生物科技公司同時訂定了章節，接受其來港上市，文件也為已在其他交易所上市的

合資格海外發行人，訂定了在本港作第二上市的準則。



生物科技企業在研發新醫藥產品階段均有殷切融資需求，除了透過專業投資者對其作出投資

以外，上市集資是另一主要途徑，也是目前國際主要市場普遍接受及爭取其前往上市的對象，港

股市場要保持競爭力，自然不能夠把該類企業拒諸門外，因此其動機不難理解。



至於這次訂定接受海外發行人在港作第二上市的章則，可以說是港交所於年前失落了阿里巴

巴來港上市，後者改而去了美國上市之後，一直以來的心結，除了希望藉此吸納阿里巴巴回流作

第二巿場掛牌，也同時希望吸納很多去了美，歐等市場上市的中國內地以至國際新經濟企業前來

本港作第二市場掛牌，這點從他去年提出設立「創新主板」的建議，便早已可以看到端倪。



無論是生物科技企業，抑或是被吸引前來第二上市的新經濟企業，很明顯大都是同具不同股

權架構的本質，因此，這次諮詢建議主體仍然是回到「同股不同權」的企業的上市掛牌一般性要

求與及監管條款的問題上，除生物科技企業以外，港交所為其所稱謂的不同投票權「創新產業」

發行人的上市申請制訂了基本要求的框架，便是申請人在上市時的預期市值最少也必須達到

１００億元，而預期市值低於４００億元者，更加附帶了在最近一個年度內必須錄得不少於１０

億元的收益，條件十分清晰，日後執行起來應該不會有什麼的爭議。



＊港交所保留審批「創新產業」酌情權＊



令人關注的反而是如何界定那些企業是屬於「創新產業」，可以符合申請上市資格的這方面

，會是日後容易引起爭議的因素，原因是港交所縱然列舉了適合以不同股權架構在港上市的五項

特點，包括公司性質，公司業務成功，不同投票權受益人的貢獻，不同投票權受益人的角色與及

外界認可等等，但卻一再申明會保留絕對的酌情權，即使申請人符合該等規定，仍可以拒絕其以

不同投票權架構上市的申請，他這樣做據其解釋是要確保只有「真正」屬於目標申請人的公司方

符合資格上市。



港交所保留審批的酌情權，不致有關不同投票權機制被見獵心喜者過份濫用，其動機不難可

以理解，但是為了避免日後惹來不必要的爭議，他對於「創新產業」的這個稱謂的定義，恐怕仍

需作出更加清晰的銓釋和指引。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

