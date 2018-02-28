《缸邊嫺談－黃惠嫺》建滔化工（１４８）從經濟回暖去產能中復甦

《缸邊嫺談》覆銅面板為印刷線路板的主要材料，建滔化工（００１４８）為全球最大的覆

銅面板的生產商，並擁生產覆銅面板上游的銅箔、玻璃絲及玻璃布等產能。現時上游產品供應短

缺，材料價格上升，推升了覆銅面板價格。踏入下半年的銷售旺季集團的覆銅面板需求將會顯著

增加，在供應短缺下集團有能力進一步加價。

在印刷線路板方面，受惠於汽車、手機及家電等行業進入旺季，印刷線路板部門訂單數目有

可觀增幅，高階線路板產能出現供不應求。而部門下游業務分布多元化，增長動力持續強勁。預

期在通訊網絡設備升級、家電智能化及汽車電子普及，加上５Ｇ及新能源汽車升級換代潮的來臨

，將會為集團的覆銅面板及印刷線路板產品帶來大量需求。

而高附加值印刷線路板產品的生產，加大在汽車電子、高端通訊設備及智慧家電等領域的銷

售，在智慧、智能及電子化的潮流下集團的訂單明顯增加。另外，集團亦正在加大薄板、無鹵素

覆銅面板及ＬＥＤ相關覆銅面板等高附加值覆銅面板之銷售，新增產能亦將逐步釋放，運營效益

會持續提升。再加上其垂直的業務鏈，部門能嚴格控制成本，能將材料價格的升幅轉為利潤的升

幅，令集團可保持產品的供應及市場佔有率的同時，亦可提高其毛利率及利潤。



＊石墨烯智能地板＊



去年６月集團推出具有革命性發熱技術的石墨烯地暖產品。建滔地暖是建滔集團的第六大產

業，擁有世界領先的「石墨烯＋碳纖維」發熱專利技術，工廠具備生產「發熱晶片」的全套玻璃

布板生產線以及地暖「發熱晶片」所需要的原材料。集團計劃投資興建兩間工廠，以增加石墨烯

發熱晶片及地暖地板的產能，並將在產品的供應鏈上下游中和企業現有業務進行無縫對接，目標

到２０１９年達到２０億元銷售額，成為集團另一重要貢獻收入的產業。



＊建滔化工發盈喜＊



中國國內「去產能」政策進一步落實，供過於求的市場狀況明顯改善，加環球石油價格觸底

反彈，化工產品價格普遍上升。當中，受惠於鋼鐵、房地產及汽車的熾熱銷情，焦炭、甲醇及燒

鹼等化工部門主要產品之價格升幅凌厲。建滔化工於今年１月中發盈喜，集團預計截至２０１７

年１２月３１日止年度的基本純利將較２０１６年同期增長超過６０％。基本純利增長主要由於

多個部門的產品銷售單價增長，即覆銅面板部門、印刷線路板部門及化工產品部門；以及出售國

泰航空有限公司（００２９３）的股份的預期收益約８億港元；集團去年底１２月亦向世茂房地

產（００８１３）出售深圳項目權益，而國泰及世茂兩項交易或共錄近３０億元收益。明顯地建

滔化工的覆銅面板、印刷線路板、化工產品業務已在經濟復甦及去產能中重拾增長。投資者可考

慮於４０元附近的位置增持或吸納，目標價為５１﹒８５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有建滔化工股份

