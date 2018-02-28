【預算案】陳：薪俸稅稅階擴闊稅階增至５個，每年稅收減４１億元

《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，把薪俸稅的

稅階由現時４﹒５萬元擴闊至５萬元，並由四個稅階增至五個，邊際稅率分別調整為２％、６％

、１０％、１４％及１７％。措施將減輕１３４萬名納稅人的稅務負擔，每年稅收減少４０﹒９

億元。（ｌｙ）

