《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，把薪俸稅的
稅階由現時４﹒５萬元擴闊至５萬元，並由四個稅階增至五個，邊際稅率分別調整為２％、６％
、１０％、１４％及１７％。措施將減輕１３４萬名納稅人的稅務負擔，每年稅收減少４０﹒９
億元。（ｌｙ）
28/02/2018 12:40
【預算案】陳：薪俸稅稅階擴闊稅階增至５個，每年稅收減４１億元
《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，把薪俸稅的
稅階由現時４﹒５萬元擴闊至５萬元，並由四個稅階增至五個，邊際稅率分別調整為２％、６％
、１０％、１４％及１７％。措施將減輕１３４萬名納稅人的稅務負擔，每年稅收減少４０﹒９
億元。（ｌｙ）
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