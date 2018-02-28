《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他提到考慮
到政府今年財政盈餘豐厚，會與市民分享經濟成果，措施包括寬減２０１７╱１８年度７５％的
薪俸稅和個人入息課稅，上限為３萬元，全港１８８萬名納稅人受惠。有關扣減會在２０１７╱
１８年度的最終應繳稅款反映，稅收減少２２６億元。
此外，他建議寬減２０１７╱１８年度７５％的利得稅，上限為３萬元，全港１４﹒２萬名
納稅人受惠。有關扣減會在２０１７╱１８年度的最終應繳稅款反映，稅收減少２９億元。（ｋ
ｙ）
28/02/2018 12:44
【預算案】陳茂波：薪俸稅退稅上限調高至３萬元，退７５％利得稅
《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他提到考慮
到政府今年財政盈餘豐厚，會與市民分享經濟成果，措施包括寬減２０１７╱１８年度７５％的
薪俸稅和個人入息課稅，上限為３萬元，全港１８８萬名納稅人受惠。有關扣減會在２０１７╱
１８年度的最終應繳稅款反映，稅收減少２２６億元。
此外，他建議寬減２０１７╱１８年度７５％的利得稅，上限為３萬元，全港１４﹒２萬名
納稅人受惠。有關扣減會在２０１７╱１８年度的最終應繳稅款反映，稅收減少２９億元。（ｋ
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