《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，
將寬免２０１８至２０１９年度四季的差餉，以每戶每季２５００元為上限。估計涉及３２５萬
個物業。政府收入將減少１７８億元。（ｌｙ）
28/02/2018 12:45
【預算案】陳茂波：差餉寬免四季，每季每戶上限為２５００元
《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，
將寬免２０１８至２０１９年度四季的差餉，以每戶每季２５００元為上限。估計涉及３２５萬
個物業。政府收入將減少１７８億元。（ｌｙ）
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