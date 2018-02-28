【預算案】陳茂波：差餉寬免四季，每季每戶上限為２５００元

《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，

將寬免２０１８至２０１９年度四季的差餉，以每戶每季２５００元為上限。估計涉及３２５萬

個物業。政府收入將減少１７８億元。（ｌｙ）

