《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，為落實取消
強積金「對沖」安排，政府正努力，希望能盡快提出較易為僱主及僱員接受的方案，再諮詢主要
持份者。政府已表明願意加大財政承擔，預留１５０億元配合。（ｃｙ）
28/02/2018 12:55
【預算案】陳茂波：預留１５０億元配合取消強積金「對沖」
《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，為落實取消
強積金「對沖」安排，政府正努力，希望能盡快提出較易為僱主及僱員接受的方案，再諮詢主要
持份者。政府已表明願意加大財政承擔，預留１５０億元配合。（ｃｙ）
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