【預算案】陳茂波：預留１５０億元配合取消強積金「對沖」

《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，為落實取消

強積金「對沖」安排，政府正努力，希望能盡快提出較易為僱主及僱員接受的方案，再諮詢主要

持份者。政府已表明願意加大財政承擔，預留１５０億元配合。（ｃｙ）

