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即市新聞

28/02/2018 17:03

【月結－急挫後回穩】港股２月跌約二千點，３月走向專家意見分歧

　　《經濟通通訊社記者李靜儀２８日報道》２月份適逢農曆新年「送雞迎狗」，港股整個月雖
僅有１８個交易日，但恆指卻在短時間內出現戲劇性上落，在全球大跌市影響下，港股先在一星
期內跌逾三千點，及後續步回穩，成功收復部分失地。聯儲局加息次數及縮表步伐未明，市場憂
慮仍未消退，美國十年期債息一度逼近３厘。專家對於恆指３月份走勢的看法有異，一方認為在
外圍不穩因素影響下仍見調整，焦點股份業績公布料未能令港股走強；但亦有專家偏好３月走勢
，認為大跌市後有利市場穩健發展。
　
＊憂慮美國加快加息步伐，港股單日曾挫１６４９點＊
　
　　港股１月份強勢上升約３０００點，升幅近一成，踏入２月份的首天便在Ａ股拖累下，以跌
２４５點穿十天線的勢頭，為即將來臨的跌浪敲起警號。由於美國就業數據強勁，市場擔心通脹
升溫，促使聯儲局加快加息步伐，美國債券孳息創四年新高，拖累港股於２月份第二個星期經歷
史上大急跌，２月６日收市更瀉１６４９點，創史上第二大單日點數跌幅。一星期內三日主板成
交金額錄得逾二千億，在重磅股出現大戶散貨的情形下，港股更一度跌穿三萬點水平，低見
２９１２９點。港股於一星期內蒸發３０９５點，１月的升幅瞬間全消。
　　２月份第三個星期全球股市終見喜色，港股亦續步回穩，四日內累升１６０８點，成功收復
一半失地，讓投資者可稍為安心地過年。經歷兩日農曆新年假期休市後，港股於狗年首個交易日
（２０日）即因匯控（００００５）業績遜預期低收，２２日Ａ股復市「北水」回流，但因聯儲
局議息會議紀錄反映加息步伐或加快，「北水」亦未能救市。２月最後數個交易日初見業績炒作
，連日收市升跌反覆，２月最後兩個交易日計受Ａ股回軟及「北水」回流拖，兩日累跌６５３點
收市。
　　總結２月份，港股收３０８４４，挫２０４２點或６﹒２１％。國指２月份則跌１１７９點
或８﹒７％，收報１２３８２點。
　
＊岑智勇：兩會帶動基建股炒作，資金擴散不同板塊＊

　　全國政協會議及全國人大會議將分別於３月３日及５日召開，南華金融集團資料研究部高級
策略師岑智勇對《經濟通通訊社》表示，「兩會」偏重於政治方面的影響，經濟方面的直接影響
相對較小，但仍需留意政治局勢轉變會可能會影響部分受影響的國企走向，安邦保險風波正是其
一例子。他預料「兩會」期間仍會帶來部分政治炒作，例如港珠澳大橋將於年內建成，料大灣區
概念股會見炒作，當中他看好基建相關股份，如廣深鐵路（００５２５）、越秀交通基建
（０１０５２）及粵運交通（０３３９９），料將率先受惠。
　　對於恆指３月份的預測，岑智勇指期指步署反映投資者偏好３月走勢，２月急跌後已見反彈
，但相信恆指仍會出現反覆走勢。他以２月份恆指約３２００點波幅作參考，預料３月會波幅亦
有約３０００點，支持位為一百天平均線（約２９９３２點），向上阻力位為歷史高位
３３４８４點。他續指，去年恆指側重於騰訊（００７００）等重磅股帶動走勢，但現時可見資
金擴散至不同板塊間流動，有利市場發展，相信３月將有更多專業投資者入市。

＊陳錦興：業績期炒作料難以推高大市，料持續調整＊
　
　　即將踏入３月業績炒作期，英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，業績炒作
料未能達到大力推高大市的果效，主要由於去年環球股市造好，各大企業去年業績造好乃意料之
內的事情，因此業績炒作空間有限，反而需留意業績公布後，各企業對於今年環球市場的宏觀展
望是否樂觀。
　　重磅股騰訊將於３月２１日公布業績，陳錦興認為今年將有多隻大型新經濟股在港上市，有
可能減低騰訊於港股市場的壟斷情況，或影響其股價。對於騰訊及於３月２０日公布業績的平保
（０２３１８），陳錦興均認為不宜急於現時入股，需觀看業績後反應及市場對第二季走勢的看
法。
　　整體而言，陳錦興預料港股３月雖未會出現２月的跌勢，但料整個３月港股仍屬於調整階段
，將於１月高低波幅水平的中間位約３１５００點反覆上落。

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