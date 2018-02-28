《日入而息》盈餘１３８０億破紀錄，派糖不派錢，港股跌４２３點

《今天重點》﹡本年度盈餘１３８０億元；陳茂波稱差餉寬免四季，每季每戶上限為

２５００元；薪俸稅退稅上限調高至３萬元，退７５％利得稅；

增供養父母免稅額，以及子女免稅額加至１２萬；薪俸稅稅階擴闊稅階

增至５個，每年稅收減４１億元

﹡港匯報７﹒８２９８，跌至２００７年以來最低水平

﹡野村表示預算案具擴張性，調高經濟增長預測至３﹒４％；經絡表示樓按政

策無「交功課」，無實質措施助市民上車；中原按揭倡配合樓價，放寬九成

按保樓價至６００萬元



《即日市況》﹡中資金融股拖低大市，港股下跌４２３點收報３０８４４失十天線



《深滬股市》﹡３月滬深３００期指收跌４７點



《美元匯價》﹡鮑威爾放鷹，美股急挫美元造好；歐元最新報１﹒２２２５╱２７，日圓最

新報１０７﹒０５╱０８



《公司業績》﹡港交所（００３８８）全年多賺２８％至７４億元，派末期息２﹒８５元；

去年收入升１９％，南向成交總額增１﹒７倍；港交所去年商品

ＥＢＩＴＤＡ跌１９％，ＬＭＥ日均成交增１％

﹡理文造紙（０２３１４）全年多賺７６％至５０﹒４億元，息增至２０仙

﹡天津發展（００８８２）附屬力生製藥去年賺１﹒１６億元人民幣

﹡銀娛（０００２７）全年多賺６７％至１０５億元，派特別息４１仙

﹡希慎（０００１４）去年溢利３６﹒３６億元，增２倍，息１﹒１１元

﹡金輝集團（００１３７）附屬去年綜合虧損收窄至近４００萬美元，不派息

﹡中國光大（００２５７）附屬中國光大水務去年賺５﹒１３億元，升４７％

﹡理文化工（００７４６）全年純利升２﹒３倍至７億元，末期息每股２０仙

﹡越秀地產（００１２３）全年多賺４７％，末期息５﹒２仙

﹡太平洋航運（０２３４３）全年扭虧賺３６０萬美元，不派息

﹡思捷（００３３０）中期盈轉虧蝕９﹒５４億元，不派息

﹡信置（０００８３）中期純利增２倍至１０４億元，連特別息派５８仙；信

置中期基礎盈利升兩倍，物業銷售總收入跌５２％；中期總租金收益升

２﹒１％，惟出租率微跌一百分點

﹡信和酒店（０１２２１）中期純利升１５﹒７％至１﹒０５億元，派息

４﹒５仙

﹡尖沙咀置業（００２４７）中期溢利大升２０６％，連特息派５８仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）接納不同股權公司可提升競爭力，料ＬＭＥ利潤率回

升；李小加稱與沙特阿美維持良好溝通，南向「債券通」研究中

﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）終止收購Ｌｕｃｒｕｍ １諒解備忘錄

﹡光麗（０６０３６）今起招股入場費２９２９元，籌最多１﹒４５億元

﹡亞洲實業（０１７３７）招股入場費５０５０元，籌最多１﹒２５億元

﹡通達宏泰（０２３６３）今招股，每手入場費５８０８元

﹡中國資源交通（００２６９）已向聯交所提交新上市申請

﹡太平洋恩利（０１１７４）最終法證報告草擬本下月９日前完成

﹡建發國際（０１９０８）投得蘇州市商用住宅用地，代價４﹒６億元人民幣

﹡匯控（００００５）壓力測試或為緩衝資本添壓

﹡新特能源（０１７９９）擬斥資逾４０億元人民幣，興建多晶硅項目

﹡雋泰控股（００６３０）計劃發行１億元債券

﹡銀娛（０００２７）將於菲律賓長灘島建立博彩度假村，涉５億美元；如果

做好非博彩元素，則對賭牌續牌樂觀；澳門銀河三、四期投資額為５００億

元，涉４５００間酒店房；呂志和稱樓價高但有剛需，香港對美國加息影響

已中和

﹡理文造紙（０２３１４）今年衛生紙加價，去年派息比率下降

﹡石四藥（０２００５）取得血液濾過置換基礎液獲藥品生產註冊批文

﹡希慎（０００１４）零售局部回暖，零售、商業續租租金料正面增長

﹡鴻寶資源（０１１３１）債券持有人兌換換股債，涉２﹒８２億股

﹡思捷（００３３０）實體店人流減少，歐洲核心業務最多關店１５％

﹡莊皇集團（０８５０１）與獨立第三方訂諒解備忘錄，涉收購兩間室內設計

服務公司



《國企紅籌》﹡集優（０２３４５）向最終控股股東出售軸承業務，涉５８８５萬元人民幣

﹡遠東宏信（０３３６０）發行３億美元票據，作營運資金

﹡聯想集團（００９９２）與江西撫州市政府戰略合作，發展智慧城市

﹡深高速（００５４８）機荷東段１月路費收入升３７％至２１８萬元人民幣

﹡海螺水泥（００９１４）簽設計與技術服務合同，涉７８３８萬元人民幣

﹡海通證券（０６８３７）附屬公司海通恆信上市申請獲重續

﹡中海油服（０２８８３）由鄭永鋼接任首席財務官職務



《神州民企》﹡紫金（０２８９９）巴布亞新畿內亞金礦受地震影響，暫停部分生產

﹡龍光地產（０３３８０）擬發美元定息優先票據，作債務再融資

﹡吉利（００１７５）新ＳＵＶ車型進軍俄羅斯，目標年銷量５萬輛

﹡華潤鳳凰（０１５１５）遭燕化醫院終止供應鏈協議，尋求法律意見



《中國要聞》﹡中國商務部回應美國對華鋁箔雙反調查：將採取必要措；美商務部終裁部分

中國進口美鋁箔涉傾銷及不當補貼

﹡發改委表示確保進口管道氣穩定供氣，建多元化供氣體系

﹡李嘉誠出售江門市３８００畝地產項目，粵泰股份接盤

﹡內地ｉＣｌｏｕｄ即日起將交由雲上貴州運營

﹡人行表示銀行金融機構發行資本補充債券，可減記或轉股；人行再停逆回購

，連續兩日既無投放亦無回籠

﹡巴士在線回應螞蟻金服借殼上市傳聞：未收到相關信息

﹡券商表示春節因素難以解釋超低ＰＭＩ，經濟下行壓力大

﹡物流信息中心表示反映人幣升值影響擴大的企業數量續升

﹡統計局表示製造業ＰＭＩ回落受春節影響，屬正常波動；統計局公報指去年

ＧＤＰ增６﹒９％，人幣貶１﹒６％；統計局盛來運稱中國經濟有條件延續

穩中向好發展態勢

﹡今年全國兩會將首次開啟「代表通道」和「委員通道」

﹡北京至雄安新區城際鐵路正式開工，未來半小時通達

﹡國台辦表示台資企業可參與國企混改

﹡三六零舉辦重組更名上市儀式，高管團隊更新；周鴻褘稱三六零回歸Ａ股是

起點，續創新大數據、ＡＩ

﹡馬化騰問鼎胡潤全球富豪榜華人首富，李嘉誠列第六

﹡外匯局表示１月國際貨物和服務貿易順差１５５億元人民幣；２月末累批

ＱＤＩＩ額度８９９﹒９億美元

﹡海信電器４﹒５億元人民幣完成收購東芝電視９５％股權

﹡中信銀行表示調整北京地區房貸政策，嚴防信貸資金違規流入樓市

﹡２月中國電影票房破１００億元，創新紀錄；２月鋼鐵ＰＭＩ降至

４９﹒５％，結束９個月擴張態勢

﹡劉士余稱共建「大執法」格局，推動證券法修訂工作

﹡北京至雄安城際鐵路投資３３５億，２０２０年底通車



《其他消息》﹡金管局表示１月新批按揭升３７％，定按佔比達８﹒８％；上月底外匯基金

總資產增加１６９０億元

﹡本財年首１０個月盈餘１６５２億元，上月盈餘５４７億

﹡代理指樓價升勢持續，料中原ＣＣＬ年底升破１８０點

﹡差估署表示本港樓價連升２２個月，按月再升１﹒２７％

﹡仲量聯行表示每年一手住宅落成量２萬個，不能滿足需求

﹡深股通額度全日用２﹒４５億元；

﹡中原表示無新樓市措施屬好消息，對未提放寬按保感失望；今年亞太區業績

料突破６０億，將開３０間分行



《預算案》﹡陳茂波稱新一年度財政盈餘為４６６億元；新年度及中期公共開支高於

ＧＤＰ ２１％；新年度收入６０４５億元，開支５５７９億元；增撥２０

億元經常開支予教育，撥２５億補助金；撥款６﹒６億元改善康復服務；增

供養父母免稅額，以及子女免稅額加至１２萬；薪俸稅退稅上限調高至３萬

元，退７５％利得稅

﹡陳茂波稱新一年有四幅商業酒店地出售；新一年２７幅地賣涉１﹒５２萬伙

，全年共２﹒５５萬伙

﹡決定將年度盈餘４０％給市民共享；去年經濟增長３﹒８％高於平均，通脹

１﹒５％；中期經濟增長３％，新一年盈餘佔ＧＤＰ４０％；本年度盈餘

１３８０億元；印花稅大增至９２７億元，財政儲備過萬億元；政府難料未

來長短期措施開支比例，明白市民冀分享成果；外圍向好，出口擴張，預測

今年經濟增長３％至４％；長者醫療券累積上限增加至５０００元；政府未

來五個財政年度仍有盈餘；為香港旅遊業額外撥款３﹒９６億元；差餉寬免

四季，每季每戶上限為２５００元；提早發展第二期醫院重建計劃，為醫療

留３０００億；發行１０００億元綠色債券；綜援、長者生活津貼會「出雙

糧」；增加票據類型，今明兩年發行繼續銀色債券

﹡公共理財七大策略，求創新，投資未來，提升服務等；薪俸稅稅階擴闊稅階

增至５個，每年稅收減４０億元；薪俸稅階增至五個，政府仍強調「簡單低

稅」原則；年中推年金計劃研加大規模及扣稅，強積金自願供款扣稅

﹡政府委託職訓局審批高科技培訓課程；上市平台吸引創新企業上市，一系列

措施吸引發債；土地不足制約發展，考慮輸入外地勞工面對人口老化；注資

中小企業基金共至少２５億，利ＳＭＥ發展；投資１０億元設立建造業創新

發展基金；金管局構思成立金融學院；持續進修基金上限提高至２萬元，涉

８５億元；電動車續獲首次登記稅寬減，新增一換一最多２５萬優惠

﹡數碼港撥款２億元，並推動電子競技；政府向數碼港撥１億元，發展電競賽

事場地；數碼港吸跨國企業來港，科學園用７０億支援租戶和培訓；放寬科

技券申請，創新科技基金預留５億元

﹡陳茂波稱１０億元資助使用空置政府用地及校舍；大灣區發展三大好處，包

括雙市場、創新及土地；中期基建開支料突破每年１０００億元；；年單位

供應逾２萬，未來供應增加令樓市受壓；香港要加入大灣區，香港金融發展

有大機遇；修訂稅務條例利財資業務，加大互聯互通產品

﹡陳茂波稱創意智優計劃注資１０億，撥款２０億加建學校電梯；新一年醫療

開支增１３％，醫管局經常撥款增６０億；撥款５億元增添博物館館藏，增

５０億支持精英運動；學生資助處領取學費減免或津貼學生，每人２０００

元；預留１５０億元配合取消強積金「對沖」；預留５００億元予創科，深

港科技園有２００億；撥款海洋公園逾３億元增教育，萬張免費入場券予學

生

﹡陳茂波稱空運報關費上限訂為２００元；重建空郵中心預留５０億元，拓高

價值物流倉儲中心；加強貿易及物流中心地位，向高增值發展

﹡陳茂波稱５００億「派糖」分配合適，對中產基層平衡；接受批評盈餘估錯

數，發展商補地價單位大增；陳茂波無意為樓市「減辣」，亦無

﹡為「辣招」設期限；陳茂波不預測樓價，關注樓市及未出售單位有增加情況

﹡致同表示預算案退稅措施不足，料非經營帳目赤字機會微

﹡張建宗望立法會盡快通過預算案以落實各項措施

﹡會計師公會表觀望創科基金細節，應把握時機檢討稅制

﹡葉劉淑儀稱新預算案未見到政府「新思維」；龐大盈餘主要來自賣地，非持

續性且不健康

﹡德勤表滿意預算案內容，政府留意到醫療發展急切性

﹡澳洲會計師公會表落實理財新哲學，冀扣稅助置業者

﹡鄺俊宇歡迎撥款１０億元翻新空置校舍；促檢討用地政策

﹡民建聯表示投資未來有心分享成果不足；盼多照顧基層；投資未來有心分享

成果不足；盼更多基層受惠

﹡工聯會表示投資未來方向可取，基層勞工卻未能受惠

﹡胡志偉稱民主黨就是否投票支持預算案未有定案

﹡公民黨批看不到對人口老化有前瞻性，對預算案感失望

﹡自由黨指感覺大致正面，但對退稅額未達４萬感失望

﹡陳志全評預算案為０分，認為未能做到成果共享

﹡經絡表示樓按政策無「交功課」，無實質措施助市民上車；樓按政策無「交

功課」，無實質措施助市民上車

﹡王冬勝稱樂見支持創新措施，有利加強國際金融地位

﹡美聯表示放寬九成按揭至７００萬元或以下物業迫在眉睫

﹡黃國健仍認為派錢是選項之一，會要求陳茂波重新考慮

﹡陳沛然稱政府理財短視，措施屬「亡羊補牢」

﹡金管局表示專家小組將於年中完成金融學院研究；１月本港人民幣存款再減

２﹒３％，兩連跌

﹡民主黨倡聰明派錢，若退稅少於６０００元可按比例獲現金

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